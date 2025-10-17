O evtanaziji in zdravstvenem sistemu

Piše: Petra Janša

V Društvu Srebrna nit so se odzvali na besede Aleša Primca iz nedavnega intervjuja za Demokracijo.

Zbodla jih je Primčeva ugotovitev, da je zanj »to, kar dela Društvo Srebrna nit, ki je glavni pobudnik zastrupljanja bolnikov, satanizem«. Ne samo, da so v javnem pismu, ki ga je podpisala predsednica omenjenega združenja Irena Žagar, menili, da Primc zavaja, ugotovili so celo, da je ta v intervjuju »ravnal zelo pretkano, saj ni rekel ‘oni so’, ampak ‘zame so’, zato nihče ne more reči, da gre za razžalitev, obrekovanje ali žaljivo obdolžitev«. »Vi ste samo svobodno izrazili svoje mnenje. Do tega imate pravico,« so menili v društvu. Ker drugače bi Srebrna nit vložila tožbo zoper Primca?!?

Je pa svoje mnenje o evtanaziji v tokratnem intervjuju podal eden najuglednejših slovenskih kardiologov prof. dr. Marko Noč. »Zame je evtanazija umor, pomoč pri prostovoljnem končanju življenja pa pomoč pri samomoru. Tak način obravnave hudo bolnih tudi ne zmanjšuje bistvenih problemov sodobne družbe, kot so odtujenost, osamljenost in pomanjkanje medgeneracijske solidarnosti, s čimer se vedno bolj srečujemo tudi v bolnišnicah,« je med drugim dejal dr. Noč.

Me je pa na svoj zapis opozoril tudi priznani profesor naturopatije Igor Ogorevc, ki je v svojem razmišljanju z naslovom »Veselje do življenja in iluzija evtanazije« zapisal, da je življenje več kot le iskanje užitkov in izogibanje bolečini in da je ideja evtanazije kulturna iluzija sodobne družbe, ki skuša nadzorovati celo smrt, namesto da bi jo sprejela kot naravni del življenjskega toka.

In še nekdo je s svojim prispevkom v medijih razburkal javnost – Janez Koprivec, zdravnik v Poljanski dolini. V Delu si morate prebrati njegovo razmišljanje z naslovom »Kje smo tako usodno zavozili tudi naše zdravstvo«, kjer je odlično razgalil slovenski zdravstveni sistem.