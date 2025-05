Nezakonitim migrantom pomagajo v Slovenijo in države EU

Piše: dr. Vinko Gorenak

Se še spomnite pompoznega prihoda skupine hudo ranjenih otrok iz Gaze, ki so v Slovenijo prišli konec lanskega leta v režiji zunanje ministrice Tanje Fajon, ki ji je menda pri tem pomagal kar nekdanji predsednik države Danilo Türk z neko dobrodelno organizacijo, ki jo vodi.

Kot vemo, so nekateri otroci že imeli brke, a pustimo to, uradno so bili otroci. Poslanec Državnega zbora RS Anton Šturbej je na Vlado RS naslovil poslansko vprašanje v zvezi z otroki iz Gaze. Odgovor Vlade RS lahko strnemo v naslednji zapis:

»Na rehabilitacijo v RS je 13. 10. 2024 prispelo 10 pacientov, ki jih je spremljalo 7 spremljevalcev. Čas rehabilitacije je znašal med 27 in 51 dni. Pri enem pacientu se je zaradi poškodb rehabilitacija podaljšala in jo je končal 24. 1. 2025, kar pomeni, da je skupaj trajala 103 dni. Rehabilitacija je bila končana za vse, razen za enega pacienta, čigar mati se je 10. 11. 2024 odločila za prošnjo za mednarodno zaščito in hkrati za predčasno prekinitev zdravljenja v Sloveniji. Trije pacienti skupaj s tremi spremljevalci so se vrnili v Egipt, od koder so prišli. Štiri osebe so tako Slovenijo zapustile 3. 12. 2024, še dve pa 24. 1. 2025. Za mednarodno zaščito je zaprosilo osem oseb; trije mladoletni otroci in trije njihovi spremljevalci (starši) ter dva mladostnika, stara 19 in 21 let. V azilnem domu se trenutno nahaja šest oseb. Poleg navedenih je namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito podal tudi mladoletnik brez spremstva, ki pa je azilni dom zapustil pred dejansko vložitvijo prošnje za mednarodno zaščito. Ena spremljevalka (mati) s hčerko je Sočo zapustila brez vednosti kogarkoli dne 9. 11. 2024.«

Za naše potrebe pa uradeni odgovor Vlade RS »prevedimo« v ljudem razumljive številke. Takole lahko zapišemo. Lagali so nam. Trdili so namreč, da so v Slovenijo pripeljali hudo ranjene otroke, sedaj pa priznavajo, da sta bili med njimi osebi, stari 19 in 21 let, to po naši zakonodaji seveda niso otroci. Uradna rehabilitacija naj bi trajala od 27 do 51 dni. Če bi šlo za res hudo ranjene otroke, je po moji laični presoji tak čas rehabilitacije seveda bistveno prekratek.

Številke pa še združimo. V Slovenijo so pripeljali 17 oseb, od tega je bilo deset ranjencev in sedem oseb v spremstvu. V Egipt se je vrnilo le šest oseb, trije ranjenci in trije spremljevalci, 11 oseb pa je na tak ali drugačen način situacijo izkoristilo za vložitev vloge za azil oziroma mednarodno zaščito ali za pobeg, seveda v države EU. Učinke velike humanitarne akcije Tanje Fajon in Danila Türka ocenite sami. Sam mislim, da gre pri humanitarni pomoči hudo ranjenim otrokom iz Gaze večinsko za pomoč pri nezakonitem vstopu v Slovenijo in s tem v EU in ne za humanitarno akcijo.

Slovenija je pod vlado »Golobnjaka«, ob asistenci predsednice države Nataše Pirc Musar nezakonitim migrantom res prijazna država. Argumentov za tako trditev je veliko. V »Golobnjaku« so že na začetku mandata napovedali, da bodo prijaznejši do nezakonitih migrantov, da bodo z meje s Hrvaško odstranili žično ograjo in podobno. Še več, ko je večina držav EU, vključujoč Nemčijo, Francijo in Italijo, sklenila, da po spremembi režima v Siriji ne bodo več sprejemale vlog za azil oziroma mednarodno zaščito Sircev, Slovenija veselo nadaljuje z njihovim sprejemanjem. Zadnji podatki kažejo tudi to, da sploh ne izvajamo več evropske azilne politike, saj nezakonitih migrantov ne vračamo več na Hrvaško kot tretjo varno državo.

Vsem tem neumnostim pa asistira tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki veselo vsake toliko časa pomilosti kakega obsojenega in zaprtega organizatorja nezakonitih prehodov državne meje.