New Yorku se je zgodil »Golob«

Piše: Tanja Brkić

Dokler se je konservativna desnica v ZDA prepirala, ali naj bo na prvem mestu njihova lastna ali tuja država, je oblast največjega ameriškega mesta zasedel ugandski komunistični prevarant.

Zohran Mamdani, islamistični goljuf iz Ugande, je ljudem obljubil zamrznitev najemnin, brezplačne in hitrejše avtobuse ter univerzalno brezplačno varstvo otrok. Kako? Zamahnil bo z ugandsko čarobno palčko in vse bo zastonj!

Mamdani, ta »čudežni deček«, se ne meni za inflacijo ali rast stroškov, o katerih morajo razmišljati najemodajalci. Avtobusi bodo brezplačni in celo hitrejši – ker če rečeš »hitro!«, se promet kar pospeši, kajne? Očitno namerava uvesti spet suženjstvo, saj bodo vzgojiteljice delale zastonj. Genialno! Kako da se tega niso spomnili nikjer drugje? Pa saj je jasno, da ne bo zastonj – celotno breme bo preložil na davkoplačevalce. Njegov načrt je bila distopija, kjer plačajo vsi – razen tistih, ki bi morali: starši in najemniki. Bravo, socialist, spet si dokazal, da »zastonj« pomeni »drago in pokvarjeno«.

Mamdani bo služil neangleško govorečim priseljencem in »klošarjem«, ne delovnim Newyorčanom, podobno kot služi naša vlada prav takim. Njegove obljube zvenijo tako znano … 100 hiš na mesec, 30.000 stanovanj, krajše čakalne vrste, božičnica za vse, kar vse naj bo zastonj! Milijon praznih obljub smo že slišali od slovenskega »čudežnega dečka« Goloba. In kje smo danes? Več davkov, dražje življenje, o zdravstvu si sploh ne upamo govoriti, kaj šele iti k zdravniku.

New York je dobil »Goloba« – in vsi vidimo, kako se je to končalo v Sloveniji. Država gre po isti poti: na socialistično smetišče. New York čakajo razpadajoča stanovanja, smrdljivi avtobusi in vrtci za bodoče kriminalce. Čestitke, New York – dobili ste svojega »Goloba«. Upajmo, da se boste zbudili prej kot mi.