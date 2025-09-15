Netajno blejsko društvo Hamasovih žensk

Piše: Jože Biščak

Januar 2024. Čeljusti so se vodilnim možem Združenih narodov (ZN) povešale do tal, niso mogli verjeti, da se jim to dogaja.

Skupina zahodnih držav z ZDA na čelu je sporočila, da UNRWA (Agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem) ne bo več deležna denarja njihovih davkoplačevalcev. Finančna luknja, ki je v hipu nastala, je bila ogromna – skoraj pol milijarde evrov. Razlog? Razkrito je bilo, da je najmanj ducat ljudi na plačilni listi UNRWA 7. oktobra 2023 sodelovalo v barbarskih grozodejstvih nad izraelskimi civilisti. Prav tako so v javnost prišli posnetki, ki prikazuje skupino več sto učiteljev UNWRA, kako praznujejo pokol, hvalijo »svete bojevnike« Hamasa in molijo, da Alah raztrga drugega za drugim.

Generalni komisar UNWRA Philippe Lazzarini je takrat izjavil, da gre za »le za nekaj posameznikov« in da je njihova pomoč rešilna bilka za Palestince. Oglasil se je tudi generalni sekretar ZN António Guterres, češ da je vsakodnevno preživetje ljudi v Gazi odvisno od mednarodne finančne pomoči. Vsi vodilni v ZN so bili šokirani; ne zato, ker so izvedeli, da UNWRA zaposluje teroriste in njihove pomočnike, ampak zato, ker bodo ostali brez treh četrtin sredstev, s katerimi so do takrat razpolagali. Seveda so levičarski mediji družno napadli odločitev zahodnih držav. Glavno pa je šele sledilo. Pod stavbo sedeža UNWRA v Gazi je bil odkrit obveščevalni center Hamasa. Lazzarini je hitel z opravičilom, da tega UNWRA ni vedela, kar je bila laž. Ne gre za to, ali so vedeli ali ne, niso hoteli vedeti. Kljub opozorilom.

Poldrugo leto po tem je Lazzarini prišel na Blejski strateški forum (BSF) in na nacionalni televiziji dejal, da nimajo več denarja in da ne ve, ali bo konec leta UNWRA sploh še obstajala. Boljšega kraja za tarnanje ni mogel izbrati – prišel je med podpornike Hamasa, kar sta s svojimi govori nedvomno dokazali predsednica Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon. To, da jima skoraj noben od tujih gostov ni ploskal, pove vse. Prav tako je jasen pokazatelj vrednosti foruma ta, da šefov držav ali vlad ni bilo za prste ene roke. Tistim, ki so bili, pa je bilo v trenutku žal, da so prišli na ta propalestinski in prohamasovski shod. Hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković je z obrazno mimiko jasno sporočal: »Kaj, za vraga, počnem tukaj.« In hitro ga je odneslo s sedeža v prvi vrsti.

Toliko bolj je bil zadovoljen Lazzarini, ki je z zunanjo ministrico Tanjo Fajon podpisal 4 milijone evrov vreden sporazum za podporo dela agencije v naslednjih štirih letih (2025–2028). »Podpora Slovenije je ključna,« se je muzal ob preštevanju cekinov, ki jih je Golobova vlada odtrgala od ust slovenskim otrokom in jih dala dokazanim teroristom. Višek sramote na Bledu je bila podelitev nagrade Blejskega strateškega foruma novinarjem, ki so izgubili življenje med poročanjem z vojnih območij. Med temi »novinarji« so bili dokazano ljudje, ki so sodelovali pri pokolu Izraelcev, in tisti, ki so na svojih domovih zadrževali talce. In te barabe Slovenija nagrajuje. BSF je tako izgubil še tisto malo ugleda, ki si ga je v dvajsetih leti s trudom priboril. Madež bo težko sprati, v depešah, ki so jih tuji diplomati v Sloveniji pošiljali domov, bo zagotovo pisalo: »Slovenija nedvomno podpira teroriste.«

In medtem ko je slovenski (skrajno) levičarski politični vrh na Bledu prisegal zvestobo Palestincem in Hamasu, je Guterres v Gazi razglasil lakoto, ki jo je povzročil Izrael. To je nova prevara. Lakote v Gazi nikoli ni bilo. Svet je že dve leti bombardiran z izjavami o (popolni) lakoti v Gazi, a vedno znova so morale mednarodne organizacije svoje trditve umakniti. Tokrat so se zatekli k ponarejanju. Svetovni program ZN za hrano (WFP), ki sodeluje z UNWRA, je namreč potihoma in umetno znižal prag za lakoto: če je prej veljalo, da se lakota razglasi, če je 30 odstotkov otrok podhranjenih, ta prag znaša zdaj samo še 15 odstotkov.

Ja, vse je Hamasova propaganda. In Slovenija je pod Golobovo vlado postala njegov glasni zvočnik. Žal. In sramotno.