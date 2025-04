Nekaj misli o tradiciji in tehnologiji

Piše: Andrej Sekulović

Vlada Republike Slovenije je konec marca vložila novelo zakona, ki bi izenačeval pravice žensk v istospolnih zvezah s pravicami heteroseksualnih parov.

Sodobna tehnologija, ki je produkt pronicljivosti evropskega človeka, sedaj stopnjuje padec njegove civilizacije. V prejšnjem stoletju so ljudje sanjarili o prihodnosti, kjer bomo imeli leteče avtomobile in osvajali vesolje.

Danes se s pomočjo tehnologije med drugim ubijajo otroci v maternicah, omogoča se spreminjanje spolov in umetno oplojevanje. Naslednji velik korak naj bi bilo omogočanje biološkim moškim, da zanosijo. Sočasno s tehnološkim napredkom smo priča razkroju tradicije in globokemu padcu Zahoda, ki zaslepljeno koraka v prepad, misleč, da hodi po poti napredka. Tehnologijo mora brzdati in uravnavati tradicija, jo podrejati svojim vrednotam, etiki in načelom, ki temeljijo na večnih resnicah in naravnih zakonih.

Danes pa tehnologijo, namesto želje po resničnem napredku, vodita pohlep in sprevrženo prizadevanje ustvarjanja novega brezkoreninskega in brezspolnega človeka. Takšen človek naj bi bil človek prihodnosti, ki bo razglasil zmago nad naravo in njenimi pravili. Vendar pa je naravo treba ubogati, če ji želimo vladati, kar pomeni, da lahko resničeno blaginjo dosežemo samo v okvirjih njenih zakonov. Tehnologija služi liberalnim norostim, namesto da bi služila ukoreninjenemu človeku z identiteto in zgodovino. Zato tehnološki napredek stopnjuje padec človeka, ki se v svoji nadutosti ne zaveda posledic svojih dejanj.

Tehnologija ne sme biti sovražnik tradicije, temveč mora biti njeno orodje. To pomeni, da jo morajo usmerjati tiste vrednote, ki so ustvarile evropsko civilizacijo, ne tiste, ki jo hočejo zrušiti.