Piše: dr. Stane Granda

Jemljem si pravico, da se razglasim za najbolj prizadetega Slovenca, ker je na čelu slovenskega parlamenta Srb, ki sta mu ob izvolitvi čestitala srbska »firerja«, prijatelja in zaveznika (in še marsikaj) ljubljanskega »mistra 10 %«. Pa se spomnim, da je moj najdražji in najstarejši prijatelj hrvaški Srb in še binkoštnik povrhu. Toliko, kot mi je on pomagal v življenju, mi ne more nihče. Prijatelja sva že 70 let in nikoli ni bilo sence med nama.

Zgodovina je čudna. Vanjo smo prišli s pomočjo frankovskega trgovca Sama. Pa so nam vzeli najprej notranjo in okoli leta 830 še notranjo samostojnost. Brižinske spomenike, največji in najstarejši dokaz slovenstva, so nam dali freisinški, sedanji münchenski škofje. Dalmatinovo Biblijo so nam plačali oni, zaradi katerih so naši predniki prepevali: »Le vkup, le vkup uboga gmajna …« In še in še.

Največ Slovencev sta dala pobiti na pol Slovenec Tito in »čisti Slovenec« Kardelj (če ni bil Rom – Cigan. Znan je namreč »ringelšpil« cirkusa Kardelly, ki je deloval v Žužemberku). Pa je še vedno častni član SAZU, katere najvidnejši člani zanikajo obstoj Slovencev pred letom 1800. Tudi slovenstva Karantanije ne priznajo. Kidrič je bil menda po očetu deloma Madžar, »sobrat« poraženega Orbana. Pa toliko kot njegov oče, ki je bil na pol Madžar, ni nihče naredil za starejšo zgodovino slovenstva.

O Zoranu Stevanoviću sem slišal edino dobro vest, da je velik Srb in nasprotnik Jugoslavije. Kakršne koli! Da ni maček v Jankovićevem žaklju. Pripadniki Golobove koalicije vpijejo, da je Stevanović kriminalec.

Najglasnejši so oni, ki so utelešena korupcija, ki so hoteli z njegovo pomočjo ustanoviti vlado narodne enotnosti za zaščito in pospeševanje korupcije. Kdo jim je sedaj pomagal? RTVS nori. Kot bi Stevanović izdal njo! Klakočarjevo, ki je bila človeška, pravna in politična katastrofa na dnu dna brez dna, hvalijo do neskončnosti. Zakaj je ne vzamejo za direktorico? Gliha vkup štriha! Klical ga bom na zagovor, če nas ne bo rešil plačevanja obveznega prispevka zanjo. Pred tem morajo rešiti njene dobre dele in tehnično osebje! Če je POP TV boljša brez obveznega plačevanja, je tega še stokrat bolj sposobna »nacionalka«. Ali pa je ne bo. S tem bi informativni program neskončno pridobil. Nekdo mora končno obsedene aktiviste, kot je moja novomeška rojakinja, spraviti tja, kamor spadajo. H Kučanu na smetišče zgodovine. Čudim se, da so proti Stevanoviću oni, ki bi še danes radi vzklikali o (zlorabljenem) »bratstvu i jedinstvu« in »druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo«.

Golobova vlada je bila katastrofa, do katere nikoli ne bi prišlo, če bi bili zvesti ideji osamosvojitve! Oni, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija, so iz demokracije naredili demokraturo. Osamosvojitve Golob ni slučajno sistematično preganjal, jo razglašal za kriminal in veleizdajo! Take samoobtožbe, dokaza o naklepnem nadaljevanju korupcije, človek res ne bi pričakoval!

Lahko je briti norce. Iz samega sebe. Čakajo nas kri in solze. Kako rešiti zavoženo skrb za ostarele? In številne druge zavožene stvari? Poti nazaj ni!

Strah me je prihodnosti. Pa ne zaradi Stevanovića. Številni »novokomponirani« voditelji namenjajo prvo skrb politike polagalcem keramičnih ploščic in menjalcem zimskih gum kot vrhu slovenskega podjetništva. Je tega kriv Srb? Šolstvo kot vzgoja in sodstvo sta pljuča korupcije! Potrebujemo hiter in nepopustljiv obračun z njo. Izkoreninjenje – ali pa bo to doletelo nas! Upajmo, da ne bosta prva skrb države tolaženje neuspelega ustavnega sodnika in skrb za njegovo jadrnico. V mnogočem se moramo vrniti na izhodišča osamosvojitve ali pa vsaj pripraviti teren zanje na naslednjih volitvah. Evropske in svetovne razmere zahtevajo novo osmišljenje slovenske države. Ne smemo spregledati, da je prva slovenska tiskana beseda »stara prauda«. Slovenska politika je socialna ali pa je ni. Hajekevščina je bližnjica za pekel! Sindikati niso slučajno ponovno izbrali za voditelja starega mačka za zajemanje in usmerjanje ljudskega nezadovoljstva. Podcenjevanje političnih nasprotnikov je kronična bolezen slovenske politike.

Dovolj, preveč je bil že en sam Golob! Zato bo vsaka odgovorna vlada državljane najprej seznanila z »izraelsko« afero. Zaradi nje bi kmalu padli v neolitik Svobode.