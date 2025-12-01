Nagrajujejo kršitelje zakonov in kaznujejo policiste

Piše: dr. Vinko Gorenak

Že v času volilne kampanje je šef »Golobnjaka« napovedal, da bodo vrnili globe kršiteljem zakonov, ki so množično, agresivno in nasilno kršili javni red in mir v času tretje Janševe vlade. To se je tudi zgodilo.

Med 3. in 5. 10. 2021 je na Brdu pri Kranju in v Ljubljani potekalo srečanje predsednikov držav in vlad Evropske unije in Zahodnega Balkana. Levičarski skrajneži in nasilneži so bili popolnoma jasni. Z neprijavljenim protestom so nameravali srečanje z uporabo tovornjakov, traktorjev in druge mehanizacije tudi fizično preprečiti. Za policijo je bil to gotovo varnostni šok. Na voljo je imela dve možnosti. Prva je bila, da naloge opravi mlačno in s polno mero »razumevanja« do nasilnih protestnikov, druga pa, da stvari vzame resno in odgovorno ter naredi vse, da bi srečanje državnikov potekalo neovirano in varno. Zgodilo se je slednje in kljub agresivnemu in nasilnemu ravnanju skrajnih levičarjev je policija dogodek zavarovala, obvladala nasilneže in ubranila ugled Slovenije. Seveda tudi z uporabo vodnega topa in plinskih sredstev.

Toda prišla je vlada »Golobnjaka«, zgodilo se je čiščenje »janšistov« in v kazenski postopek so poslali kar 15 visokih policijskih šefov. Kako so se postopki končali, ne vem, nekateri menda še trajajo.

Februarja letos pa dobesedno šok. Štirje terenski policisti so s sodišča dobili pogojne zaporne kazni brez zaslišanj, brez možnosti obrambe in brez glavne obravnave.

To je po črki zakona mogoče, toda le takrat, ko ni nobenega dvoma o krivdi obdolženega. Kot primer naj navedem osebo, ki je v zlatarni ukradla dragocen zlat prstan. Osebo so posnele nadzorne kamere, prijel jo je varnostnik, na kraj so prišli policisti, ki so mu zlat prstan zasegli. Vse okoliščine kaznivega dejanja so torej jasne in dokumentirane. V primeru štirih policistov ni tako. Šele ko se že obsojeni v zakonitem roku pritoži, sodba ne velja in začne se klasična obravnava na sodišču z glavno obravnavo, zagovori in izvajanjem dokazov. Štirje policisti so se seveda pritožili. Sodba zato ni začela veljati.

Te dni zato poteka sojenje vsem štirim policistom z izvajanjem dokazov na glavni obravnavi. Režimski levosučni mediji o tem poročajo na kratko, kot da so policisti že obsojeni. Če pa poskušajo novinarji izvedeti, kdo so ti policisti, odgovora ne dobijo ne od policije, ne od tožilstva in ne od sodišča. Odgovora ni mogoče dobiti niti na vprašanje, katero kaznivo dejanje naj bi bilo storjeno in v kakšnih okoliščinah. Dobro je le to, da jim policija plačuje odvetnika. Morda še podrobnost s sojenja. Ko so poslušali tožilko in odvetnika ter začeli izvajati dokaze, je sodnik menda vprašal tožilko, ali še vztraja pri obtožnici policistov. Odgovorila je pritrdilno, sodnik pa je menda malo pogledal v zrak. To kaže na zlorabo tožilke in mogoče na razumnega sodnika.

Po moji oceni štirje policisti ne morejo biti obsojeni, vsaj na Vrhovnem sodišču RS ali ESČP ne. Karkoli so počeli v razmerju do nasilnih protestnikov, so počeli na ukaz, ki pa ga ne smejo zavrniti. Tudi sicer bi jim morali dokazati naklep pri storitvi kaznivega dejanja, kar pa v praksi seveda ni mogoče.

Konec koncev, ti policisti so ubranili ugled Slovenije v svetu, zato si vsaj kolektivno zaslužijo kakšno odlikovanje predsednice države Nataše Pirc Musar, kar ji tudi javno predlagam. Toda to se v njenem mandatu seveda ne bo zgodilo, zato bo moj predlog do nadaljnjega ostal v čakalni vrsti.

Te dni se sprašujemo, zakaj policisti ne želijo ukrepati zoper nasilne Rome. Odgovor je bolj ali manj jasen. Dokler bodo v »Golobnjaku« vračali globe nasilnežem in dokler bodo policiste postavljali pred sodišče, ne bo bolje, le na slabše bo šlo.