Piše: Petra Janša

»Ker sem vedel, kako se bo vse končalo – pa sem se kljub temu odločil soditi, kakor sem sodil –, bi tudi vnovič sodil enako. Med lastno kariero in uničenjem človeškega življenja sem se odločil svobodi človeka v prid,« je v pogovoru za Demokracijo magazin – Dosje pravosodje, ki bo bralcem na voljo v prihodnjih dneh, dejal nekdanji kazenski sodnik Zvjezdan Radonjić.

V mislih je namreč imel primer Novič, ki ga, kot pišem v omenjeni reviji, sploh ne bi smelo biti. Bi pa odgovorni morali raziskati primer Jamnik, ali kot pravi Radonjić v pogovoru, »če bo kdaj nastopil trenutek razkritja primera Kemijski inštitut, bo to jasno znamenje, da se je družba v potrebni meri očistila«. Skrbeti bi nas morala namreč izjava nekdanjega sodnika, da je »sistem moralnih vrednot spravljen na raven Kolumbije ali Mehike, kjer je prepletenost kriminala in državnih struktur transparentna« oziroma »predsednik države mora gledati, kako skupaj sedijo predsednik vrhovnega sodišča, vrhunski tajkun in pravnomočno obsojeni narkodiler«.

»Po mojem védenju obstaja tudi pri nas finančna prepletenost državnih in lokalnih faktorjev s kriminalom. Skupaj odpirajo gostinske lokale, obračajo denar. Leta 2006 mi je vodilni kriminalist firenške policije pojasnil, da mafijci ne hodijo več naokoli s pištolami, temveč z računalniki. Kriminal se torej vključuje v legalno polje, kar se manifestira z neprikritimi pojavljanji državnih, kriminalnih in paradržavnih struktur na različnih prireditvah, sestankih,« je še za Demokracijo magazin povedal Radonjić. Prav tako je za posebno izdajo revije Demokracija spregovoril nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec, ki je prepričan, da »sodnik, ki sklepa kompromise s svojo vestjo, pač ni neodvisen«.