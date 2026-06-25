Levičarjem Slovenija ni intimna opcija

Piše: Bogdan Sajovic

Nova vlada je ukinila pravico tujcev, da volijo na slovenskih lokalnih volitvah. In seveda je šlo slovensko levičarstvo v zrak in se razkričalo, da gre za protiustavni zakon. V ustavi sicer nič ne piše o pravici tujcev, da lahko volijo na slovenskih volitvah, kar pa ne ustavi lajnanja levakov. Levičarji so načeloma močno naklonjeni podeljevanju vseh mogočih pravic tujcem, pa čeprav gre to na račun Slovencev.

Tako že dolgo skušajo pridobiti ustavno večino, da bi lahko podelili manjšinske pravice priseljencem iz bivše »Jugovine« – Hrvatom, Srbom, Makedoncem, Črnogorcem, Bošnjakom, Šiptarjem in še Ciganom za dobro vago. Razlog? Ker smo nekoč živeli v skupni državi. No, če je to razlog; Slovenci smo živeli tudi v skupni habsburški državi (Svetem rimskem cesarstvu, Avstrijskem cesarstvu in Avstro-Ogrski), in sicer precej dlje kot v Jugoslaviji. Po tej logiki bi morali dati manjšinske pravice Nemcem, in to ločeno avstrijskim, sudetskim, alzaškim in »rajhovskim« ter še Welserjem iz Južne Tirolske, Čehom, Moravcem, Šlezijcem, Poljakom, Lotarinžanom, Burgundijcem, Flamcem, Valoncem, Luksemburžanom, Nizozemcem, Špancem, Portugalcem in Ukrajincem. Ker je v tedanjo habsburško Galicijo zagotovo zataval tudi kakšen Rus, Belorus, Kozak ali Tatar, bi morali podeliti pravice še njim. Pa tudi Romunom, Moldavcem, Vlahom, Turkom iz Bosne, Muslimanom iz Sandžaka in Židom – tako Sefardom kot Aškenazijem. In kakopak kolonialcem od Filipinov do Mehike ter vsem vmes. Ah, seveda, živeli smo tudi v Napoleonovem imperiju, »Ilirija oživljena« in to, ergo so lahko manjšinci tudi Francozi, Bretonci in Korzičani.

To bi bil sicer konec Slovenije, kar pa levičarjev ne bi motilo, če bi tako lahko pokazali, kako napredni, multikulturni in vsevključujoči so. Propad Slovenije je za to nizka cena. In seveda ne gre pozabiti, da za njihovega nespornega voditelja iz Murgel – po njegovih lastnih besedah – Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. Zakaj bi torej bila intimna opcija za njegovo hlapčad …