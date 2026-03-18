Levi opciji je »kocka« padla na glavo

Piše: Vančo K. Tegov

Kaj pomenijo dogajanja zadnjega tedna? Mnogo in še več. Na eni strani krepitev in kristalizacija stanja v volilnem telesu, na drugi strani destrukcija, razpadanje pri živem telesu. Na eni strani vizija o tem, kaj početi s Slovenijo in za Slovenijo. Na eni strani umirjenost in koncentracija pred ciljno črto kampanje, na drugi bruhanje ognja, ki lahko opeče prav tistega, ki ga bruha. Na eni strani nekdo, ki je ustvarjal državo v času, ki je bil odločilen za njen nastanek, na drugi strani nekdo, ki je v času nastanka Slovenije jedel z zlato žlico, ki mu jo je dal socialistični elektro baron ata Valentin.

Eni so korak za korakom gradili Slovenijo, drugi pa je na vrat na nos privatiziral državno elektro preskrbo, meče računalnike v steno, če mu ni všeč »pena« na kavi ob prihodu v službo. Prvega skrbi blaginja lastnega naroda, drugega globina napolnjenega lastnega žepa in njegovih tatinskih pajdašev.

Kaj pomenijo nastopi Goloba?

Po objavi – ne tempiranih, ampak pravočasnih – Golobu vse bolj nekontrolirano sili »pena« na usta: usta kolerika, zlobneža in iztirjenca, ki samega sebe nima več pod nadzorom. Njegovi nadzorniki nimajo več veliko časa v življenju, da bi imeli razumevanja za ekscentrične napade, ki ga peljejo pred prepad – predvsem politični in osebnostni. O tem ni vredno tratiti čas. Če pa njegova osebnost in zasebnost vplivata na družbo zaradi mentalne neuravnovešenosti, potem ima to in tisti, ki je to pripravil, moralno in etično potrebo, da – kot je dejal nekdo na spletu – »ta drek« priplava na površje. Da je ves čas smrdelo, pa se ni dal (ali se ni smel) ta vir plavajočega političnega smradu identificirati, je preveč časa tem oblastnim nosilcem, ki so se ves čas ukvarjali z zabrisovanjem sledi – tudi tistih, ki so jih sami pustili. Najhujše je, da se sedaj, ko vse teče ali gre v grlo, tisti, ki so izgovarjali na njegov račun in v njegovo ime, potuhnejo in le mlačno rečejo, da jih je posnel nekdo, komu so verjetno zaupali. Sam, zapuščen (neuradno), pa sam lovi plavajoči drek z zajemalko. Ob vsej tej nemoči – tudi takrat, ko bi bilo potrebno – se ne pokaže tista, ki bi mu pomenila največ in bi mu povedala o mentalnem sklopu vseh in vsakogar, ki je bil ob njem. Robert Golob je pri živem telesu politično truplo, ki že razpada. Politična »flajšmašina« ga je do potankosti zmlela. To, da njegovi kandidati morajo kot papige z vseh koncev Slovenije v en glas govoriti, kdo stoji za čim in kom, o svojem programu in pogledu naprej pa nič, je še dodaten žebelj v krsto anarho-liberalne in povrhu tatinske vlade ter klike, ki se pase zraven.

Kaj pomeni nastop »modelke« Nike Kovač ali kifelj?

Kakšna družba – ali še bolj vlada in premier te vlade – mora biti, da si dovoli osebe ali približek temu, da lahko pride do tega stadija, ko se neka preobjedena »deca«, ki ne smejo ostati brez igračke (beri: zdravljenje kompleksov), vmešavajo, silijo in tiščijo vsepovsod.

Ko so te deca dosegle to, da so dobile klofuto evropskih razsežnosti sredi evropske prestolnice, so se za nekaj časa potuhnile, točile in iztočile vse krokodilje solze, dale kakšen kilogram dol, nabavile plenice (za moški del plesalcev v dežju) in videli, da ni heca v tem, kar so slišali glede sedanjih vladnih »nevladnikov« o pipici. Zajeli so in glej – šli v akcijo. Akcijo poneumljanja tistih, ki so še ostali od ne-upokojenih kolesarjev in ostalih zakajencev ter drugih manekenov in manekenk za pnevmatike Michelin.

Oznanili so »resnico« o »Črni kocki«, ki jima je padla na glavo. Da je to izmišljotina prej omenjenih otrok, ki imajo vse igračke zase, ni treba pisati dvakrat. Pomembno je opozoriti na implikacije takšnih nezrelih početij, ki se kar tako, z levo roko, omenjajo v kontekstu, ki zna zamajati ugled države, ki jo želimo imeti tisti razumni. Neumnost, ki je lastnost nezrelih in mentalno nedokončanih karakterjev, je segla tako daleč, da to ni več igračka, ampak ima posledice na daljši čas. Priporočilo za popravek posledic takšnih ravnanj je, da se tovrstne skupine ali individue napoti na »raziskovanje« flore in favne v neke oddaljene kraje na južni hemisferi. Je že poskrbljeno, vsaj glede na pogoste službene obiske (na žalost iz parlamenta RS) prijateljic v te dele sveta. Metuljev, opic in drugih eksotičnih primerkov pa kolikor hočeš.

Izhod

Ker pa v danem stanju, tik pred infarktnim, za vse, ki so in še bodo ostali brez »apanaže«, priporočam in »naročam« vremensko spremembo v obliki dežja in solz.

Ostalim, ki so dali politične in siceršnje »rdečke« skozi, pa naj se odločijo za najbolj enostavno terapijo, ki je predvsem zdrava in dolgoročno koristna: za odgovorno prihodnost, ki jim bo prinesla lepše, varnejše, bolj zanesljivo in seveda dostojno življenje.