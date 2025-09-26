Kirkova smrt kliče k prebujenju

Piše: Tanja Brkić

Če smo se čudili moralnemu razkroju Evrope – to je razlog. Nogometaš Borussie Dortmund Felix Kalu Nmecha je na Instagramu obsodil umor Charlieja Kirka in izrazil sožalje z omembo Boga in Jezusa, kar je sprožilo plaz kritik in preiskavo kluba.

Vsaka zdrava družba obsoja nasilje ne glede na politična prepričanja žrtve in se nad smrtjo ne naslaja. ZDA so to potrdile s kaznovanjem posameznikov, ki so poveličevali Kirkov atentat, medtem ko Nemčija sočutje Nmeche označuje za sporno, kar razkriva globoko moralno krizo, ki izvira iz sistematičnega zatiranja krščanskih vrednot.

Krščanstvo, temelj evropske civilizacije, je tisto, ki uči spoštovanje življenja, obsodbo nasilja in sočutje do bližnjega. Nmecheva izjava, ki odraža te vrednote, je bila označena za problematično, kar kaže agresivno agendo levičarskih ideologij. Te v imenu »napredka« stremijo k brezbožni Evropi, kjer se krščanske norme o družini, etiki in pravici obravnavajo kot grožnja. Da bi dosegle ta cilj, levičarske sile ne le dušijo krščanstvo, temveč v svojem moralnem relativizmu odpirajo vrata drugim ideologijam, vključno z nenadzorovanim sprejemanjem islamistov, kar še dodatno spodkopava evropsko identiteto.

Brez krščanskih vrednot, ki so stoletja zagotavljale moralni kompas Evrope, družba drsi v kaos. Hilaire Belloc je svaril: »Evropa bo krščanska ali pa je ne bo.« Prav Nemčija bi se morala tega danes še posebej zavedati. Lahko kritizirajo Nmechevo izražanje sočutja ob Kirkovi smrti, a ne morejo ustaviti vala prebujenja, ki ga je ta sprožila. Njegovih 3 milijone sledilcev na družbenih omrežjih se je po atentatu povzpelo na več kot 12 milijonov, ljudje pa poročajo o vrnitvi k veri in branju Svetega pisma. Ta trenutek je opomin: čas je za vrnitev k moralnim vrednotam, ki so gradile Zahod.