Izvajanje reform v dosedanji konstelaciji sil je enako kot če bi hudiču zaupal pisanje evangelija

Piše: Vančo K. Tegov

Kritika slovenske »ne-reforme «O uspelih ne-reformah dosedanje slovenske vlade: Pravosodna »reforma« ali reforma o »reformi«? Zdravstvena reforma ali reforma zdravja reformatorjev? Davčna reforma in izgon davčnih zavezancev v sosednje države ali še dlje? Reforma šolstva in odmikanje od bistva oziroma deslovenizacija šolstva? Socialna reforma, namenjena tistim, ki jo resnično potrebujejo, in ne tistim, ki jo imajo za finančni transfer in priboljšek? Ali gre zgolj za reforme zaradi reform samih?

Ali nimamo že dovolj larpurlartizma? Razmišljanje odpira že dolgo odprta ključna vprašanja o slovenski politični realnosti. Zdi se, da je beseda »reforma« postala bolj del marketinškega besednjaka kot sinonim za dejanske strukturne premike. Pogosto imamo občutek, da gre za t. i. larpurlartizem – reforme zaradi reform, ki se ne približajo jedru težav.

Zdravstvo: Reforma ali le menjava obrazov?

Namesto napovedane sistemske ureditve, ki bi skrajšala čakalne vrste in stabilizirala javno zdravstveno mrežo, smo bili priča predvsem hitri menjavi ministrov in gašenju požarov. Novi minister je pogosto podvržen uboganju in podložnosti, nato pa prevzame enako miselnost: da se čakalne vrste krajšajo tako, da se bolj zgostijo. Problem ostaja isti: fokus je na preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja (ki je v resnici postal le obvezni prispevek), medtem ko dostopnost do zdravnika ostaja kritična – v praksi pogosto nedostopna.

Pravosodje: Pravica, ki zamuja, je odrekana pravica

Sodstvo v Sloveniji trpi zaradi percepcije (in pogosto tudi realnosti) neučinkovitosti ter pomanjkanja odgovornosti za resne napake. Dolgotrajni postopki in zastaranje v odmevnih primerih gospodarskega kriminala pošiljajo jasno sporočilo: »velikim ribam« se ne zgodi nič. To uničuje moralni kompas družbe.

Namesto da bi reforma sodstva prinesla večjo hitrost in jasno odgovornost, se pogosto omeji na vprašanja plač sodnikov ali administrativne prerazporeditve. Dolgoročni učinek je uničujoč: brez delujoče pravne države ni tujih investicij, ni poštenega trga in ni zaupanja, da bo spor rešen v razumnem roku.

Davki in beg možganov (ter kapitala)

Visoka obremenitev dela Slovenijo in slovenska podjetja postavlja v nekonkurenčen položaj, strokovnjake pa sili v iskanje priložnosti v Avstriji, Nemčiji ali še dlje. Namesto razbremenitve tistih, ki ustvarjajo dodano vrednost, se pogosto uvajajo novi prispevki in obremenitve, kar spodbuja selitev davčnih rezidentstev v bolj ugodna okolja.

Šolstvo in deslovenizacija

Reforma šolstva bi morala stremeti k večji kakovosti in prilagajanju novemu času. Namesto tega kritiki opozarjajo na odmik od bistva: prevelik poudarek na birokraciji in ideoloških vprašanjih, premalo pa na znanju in krepitvi nacionalne identitete. Šola bi morala vzgajati kritično razmišljujoče posameznike s trdnim temeljem znanja, ne pa postati poligon za družbene eksperimente. Reslovenizacija izobraževanja – zajemanje in enakovredno obravnavanje vseh obdobij slovenske zgodovine – bi morala biti temelj in imperativ šolskega procesa.

Socialna politika: Pomoč ali »žepnina«?

Socialna reforma bi morala biti kirurško natančna – pomagati tistim, ki si sami ne morejo pomagati, in spodbujati delovno sposobne k aktivnosti. Ko socialni transferji postanejo življenjski slog ali priboljšek, ki je skoraj izenačen z minimalno plačo, sistem izgubi svojo moralno in ekonomsko funkcijo. Ustvarja past revščine in demotivira delovno aktivno prebivalstvo. Izraba socialne politike s strani tujerodnega prebivalstva brez vključevanja v delovno aktivno populacijo prav tako ne sme postati sistematična spodbuda. Žal, mnogokrat je.

Ali imamo larpurlartizma dovolj?

Ko se te ne-reforme seštejejo, dobimo državo, ki postaja draga lupina brez vsebine. Larpurlartizem reformatorjev povzroča tri kritične zlome:

Demografski zlom: Mladi in sposobni davčni zavezanci ne bodo čakali na »boljše čase«, če lahko v sosednji državi takoj dobijo delujoče zdravstvo in nižje davke.

Ekonomska stagnacija: Država, ki se nenehno ukvarja s preoblikovanjem same sebe, nima časa za resnično razvojno vizijo.

Razpad družbene pogodbe: Ljudje plačujejo davke z obljubo, da bo država poskrbela za varnost, šolstvo in zdravje. Ko te obljube sistematično ne izpolnjuje, zaupanje v sistem razpade.

Larpurlartizma je očitno preveč. Vsaka vlada napoveduje »leto reform«, ki se nato spremeni v leto analiz, strateških svetov in usklajevanj brez oprijemljivih rezultatov. Rezultat sta apatija volivcev in občutek, da država deluje le še zaradi vztrajnosti posameznikov, ne zaradi vizije tistih, ki jo vodijo. Namesto reform, ki so same sebi namen, potrebujemo rezultate, ki se poznajo v denarnicah in na čakalnih seznamih.

Sistem je treba najprej deideologizirati, šele nato ustvariti podlago za spremembe na dolge proge. Ne-reforma ni stanje mirovanja – je stanje nazadovanja. Medtem ko se mi vrtimo v krogu retoričnih reform, nas svet in sosednje države prehitevajo po levi in desni. Larpurlartizem v politiki je luksuz, ki si ga Slovenija pri svoji velikosti in demografski sliki preprosto ne more več privoščiti.

Zaključek: Dopustiti izvedbo reforme tistim, ki so največ uničili, je enako kot dovoliti hudiču, da piše evangelij. Njegovi pomočniki bi bili peklenščki. Tega si nihče izmed nas ne želi.