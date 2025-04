Instrumentalizacija sodstva sui generis – do kdaj?

Piše: Vančo K. Tegov

Pa ga imamo. Na pladnju, točno takšnem da se vidi in opazi kontrast o tem, kar bi pravo in sodstvo morala biti, ter kakšna nista ali celo kako daleč sta od tega da bilo to kar imamo sploh pravu podobno. Moralo bi biti, pravo, sodstvo in prav.

Je pa daleč od tega kar je prav, da če se sodi ali presoja in dosoja, da se naredi po tistem kar nakazuje na pravo, pravičnost, resničnost in neodvisnost.

Kaj imamo na tem pladnju?

Zelo zatemnjeno vlogo prava in pravosodja, ki je v popolnoma podrejeno, narejeno in prilagojeno »dirigentu« z rdečo palico, ki dirigira po notah, ki so napisane dolgo nazaj, ko so vsa »libreta«, v našem primeru sodbe napisane že dogo pred samim sklepnim dejanjem, le dramaturški zaplet ali v našem primeru sojenje se izvaja za javnost, s sodniki ki so vrsto let brali navodila iz rdečega »manifesta« ali libreta, za pripadnike rdečega sodstva iz map z rdečo vrvico. »Vrvico, ki jih zavezuje, veže, zveže in na koncu mentalno in profesionalno zaveže, zadavi in spravi v metalno lobotomijo s katero preživijo svoj preostanek življenja vrednega navadne rastline, v našem primeru pa rastline, ki jih v življenje ohranja alkohola ali druga omama, ki jih sesuva in sesuje do njihovega neslavnega konca. Takšnih zgodb ob grizenja vesti do zadnjega diha je še pa še.

Če se pravo in pravosodje uporablja kot instrument, če se ga instrumentalizira za doseganje nekega interesa ali interesov, če so ti interesi drugačni oziroma nasprotni ideji svobodne in demokratične družbe potem je to pravo škodljivo. Takšne situacije pripeljejo družbo v stanje ko ni pravo ujetnik samemu sebi temveč postaja strup za družbo kot tako. Ta strup se servira preko instrumentalizacije sodstva, tako da se podredi enemu interesu, interesu ideološke ali čisto pragmatične narave, iz koristi ali zaščiti interesov, lastnih ali od višje inštance, ki preko raznih povezav drži akterje, se pravi sodnike in tožilce za “jajca” ali za denarnico, z skrivnim dokumentom, razvratom, škodljive razvade, ali pa samo navadno sovraštvo, “ne-prebavljanje” morebitnega, za njihove pojme in okolje, obravnavanega ki jih lahko ogroža, njih in celotno srenjo, ki slabo izvaja osnovno poslanstvo, ki ga mora s svojim delom pravzaprav udejanjati, to je soditi, delati in presojati v korelaciji z načelom zakonitosti, pravičnosti in sorazmernosti. V kolikor se ta nagnjenost k temu podre se s tem podre vse od prej zastavljeno v ustavi, ki v svojih temeljnih postulatih poudarja da sodna veja sodi med vejami, ki mora in sme delati na izpolnjevanju ideala o svobodni demokratični in pluralni družbi.

Žal se praksa pri tem instrumentalizaciji sodstva in zlorabi organov pregona pri nas kaže pri intenziviranju tega nespodobnega in napačno uporabljanega ali zlorabljenega prava skozi procese skorajda pred vsakokratnimi volitvami. Pravo v mnogih primerih je ne samo ujetnik samega sebe temveč tudi orodje nekih protipravnih interesov. Bolj je nevaren politični nasprotnik za spremembo stanja, »platforme«, s pomočjo katere se izvaja ta zloraba in instrumentalizacija, trši so prijemi pri zlorabljanju prava, tako kot so trši tudi do teh ki odločajo, da ne zaidejo na » stransko pot« od tistega kar je že zdavnaj zaukazal nekdo od »zgoraj« ali kot je bilo objavljeno danes v anonimki o vplivu »krivosodja« na odločevalce, ki še imena glavnega »instrumentalista« ne smejo poznati, ali če ga, ga ne smejo omenjati poimensko le s prstom navzgor lahko pokažejo. Tako daleč je to zažrto, podrejanje izrabo sodstva in organov pregona za onemogočanje tistih ki s svojim morebitnim prihodom na oblast pričeli izvajati reformo tistega ki mu danes pravimo »sodstvo« pa bi moralo že zdavnaj biti neodvisno sodstvo.

Kako ravnati ob očitnem kršenju vsega, na čemer temelj sodstvo in pravosodje?

S pritiskom, rednim, dnevnim, vztrajnim in doslednim. Stanje ki smo mu priča zadnjih nekaj mesecev, še posebej te dni, da zloraba in še enkrat zloraba ter huda podrejenost organov pregona v konkretni zadevi na Celjskem sodišču, kjer se presoja, sodi, na podlagi tožilskega konstrukta, da preko obtožnice drugih dveh da se pride do obsodbe tretjega, ki bi ga radi kot »moteč« element izločili iz politične tekme in omogočili tudi v naprej preko že omenjeni podrejenosti vladati in zavladati na način ki spravlja družbo in državo v situacijo ki je podobna banana republikam kjer je na deklarativni ravni oh in sploh, v resnici pa nič od tega ali le obrisi nečesa, ki mu pravimo pravna in urejena država. Dragi državljani če ne želite, da vas del tistih ki so podredili in ugrabili sodstvo, državo pa tudi moj, tvoj, naš jutri ali pojutrišnjem, tudi vaša življenja ter vam dajali občutek da ste, čeprav sredi Evrope, del evropske civilizacije, v državi in ureditvi, ki je bolj podobna banana republike, potem je na vas da se vas sliši, da dvignete svoj glas. Tudi z direktnim pritiskom(ali v neposredni bližini) in glasnostjo poveste da tako več ne gre.

Tako več ne gre, mar ne? In tudi ne bo, non pasaran!