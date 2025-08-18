Hinavščina je resnična temeljna vrednota Evropske komisije

Piše: Álvaro Peñas

V teoriji je hvaljena pravna država, ki jo zagovarja Evropska komisija, ena od temeljnih vrednot EU, ki zagotavlja demokracijo ter pravice in svoboščine državljanov.

Vendar je ta temeljna vrednota mrtva črka v soočenju z dejanji progresivnih in levičarskih vlad ter železna pest proti konservativnim in desničarskim. Evropska komisija namesto, da bi opravljala vlogo varuhinje pogodb, vse bolj monopolizira moč, da bi spodkopavala suverenost držav članic, kar je v nasprotju z njenimi lastnimi funkcijami in kar je za mnoge jasen znak njene namere, da Evropsko unijo spremeni v nekakšno superdržavo.

V ta namen in z uporabo resnično škandaloznih dvojnih standardov Evropska komisija ni oklevala uporabiti finančnega in političnega izsiljevanja. Primerov je veliko: v Sloveniji je bila vlada konservativnega Janeza Janše obtožena nespoštovanja pravne države, ko pa je vlada prešla na liberalno levico Roberta Goloba, nadlegovanje konservativnih politikov in medijev v Bruslju ni vzbudilo nobene skrbi. V Španiji lahko vlada Pedra Sáncheza, ki jo pesti korupcija in si prizadeva odpraviti neodvisnost sodstva, počne skoraj vse. Nasprotno pa so države, kot sta Madžarska in nekdanja konzervativna vlada Poljske, napadene in izsiljevane z uporabo evropskih sredstev z nenavadno odločnostjo.

Direktor Madžarsko-poljskega inštituta za svobodo in nekdanji namestnik ministra za pravosodje v prejšnji vladi stranke Zakon in pravičnost, Marcin Romanowski, je objavil celovito analizo poljskega dela poročila Evropske komisije o pravni državi. Romanowski je član poljskega parlamenta Sejm, vendar je bil zaradi obtožb, ki jih je proti njemu vložilo državno tožilstvo, prisiljen v izgnanstvo na Madžarskem.

»Moja analiza ni zgolj zavrnitev škandaloznega poročila Komisije o Poljski, ki pomeni potrditev globalistične anarhije po 13. decembru 2023 in grozljiv hvalni spev liberalni avtokraciji, ki se je imenovala ‘militantna demokracija’. Gre za dokument o nenehni razgradnji demokracije in pravne države pod levo-liberalno koalicijo, ki jo vodi [predsednik vlade Donald] Tusk,« pravi Romanowski in ugotavlja, da to ne bi bilo mogoče brez podpore Bruslja, ki je vodil »hibridno pravno vojno proti poljski konservativni vladi in zdaj služi kot porok za očitne nezakonitosti, ki jih je zagrešila Tuskova levo-liberalna administracija«. Nezakonitosti, ki poleg tega, da so v nasprotju s poljsko ustavo, rušijo temelje pravne države, za katero Komisija trdi, da jo brani.

