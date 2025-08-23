Hamas čestita in pozdravlja

Piše: Jože Biščak

Pred dobrim mesecem dni je sto uslužbencev BBC v odprtem pismu generalnemu direktorju Timu Davieju britanski javni medij (podobno kot Slovenci so ga tudi Britanci prisiljeni plačevati) obtožilo, da so poteptali uredniške smernice in postali »propagandno trobilo za izraelsko vlado in vojsko«.

Do očitkov je prišlo nekaj dni po tem, ko se je BBC opravičeval, da ni prekinil nastopa Boba Dylana na festivalu Glastonbury, med katerim je raperski duo skandiral »Smrt izraelski vojski!«. Ogorčeno pismo je zanimivo zato, ker je nekaj mesecev prej Odvetniška pisarna Asserson, ki že več let analizira poročanje BBC, objavila analizo poročanja o konfliktu na Bližnjem vzhodu od Hamasovega vdora na izraelsko ozemlje (7. oktober 2023) naprej. In to poročilo, ki ga je s pomočjo umetne inteligence opravila skupina raziskovalcev (analizirali so devet milijonov besed), kaže nasprotno od očitkov: BBC je zvočnik teroristične organizacije Hamas.

Raziskovalci so odkrili skupno 1.553 kršitev uredniških smernic. »Ugotovitve razkrivajo zelo zaskrbljiv vzorec pristranskosti in večkratnih kršitev lastnih uredniških smernic BBC,« je zapisano v poročilu. Izrael je bil štirikrat pogosteje povezan z vojnimi zločini kot Hamas (127 v primerjavi s 30), 14-krat pogosteje z genocidom (283 v primerjavi z 19) in šestkrat pogosteje s kršitvami mednarodnega prava (167 v primerjavi s 27). Poročilo je tudi ugotovilo, da je bil Hamas od 12.459 omemb opisan kot teroristična organizacija le 409-krat (3,2 odstotka). Skratka, novinarji in uredniki na BBC so veliko bolj naklonjeni teroristom kot Izraelu.

Nekaj podobnega je z Newyorško deklaracijo, ki je bila sprejeta na konferenci Združenih narodov v New Yorku, ki sta jo gostili Francija in Savdska Arabija. Cilj je, da se ustanovi palestinska država, a 26-stranski dokument je zelo enostranski. Sicer obsoja Hamas in njegov napad na Izrael, a veliko bolj kritizira Izraelce, ki naj bi bili krivi za humanitarno krizo. Tako zelo, da z deklaracijo vabijo vse države, naj se pridružijo tožbi zaradi genocida, ki jo je Južna Afrika vložila proti Izraelu na Meddržavnem sodišču. Po drugi strani dokument ne predlaga nikakršnih ukrepov zoper Hamas; le to, da se Hamas mora razorožiti, ko bo (če bo) ustanovljena palestinska država. Kljub temu je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bo septembra Francija priznala Palestino. Vloga žrtve je kakopak rezervirana za Palestince. Tiste, ki so se 7. oktobra pridružili pokolu Izraelcev, slavili napad ter sodelovali pri mrcvarjenju zajetih talcev.

Slovenska nacionalna televizija je zelo podobna BBC. Ne samo da oba javna medija z grožnjo s silo jemljeta denar ljudem, tudi RTV Slovenija je glasilo Hamasa. Pretekli teden so se zgražali, da je Izrael ubil pet novinarjev Al Džazire. Ni jih zanimalo, da je medij tesno povezan s Hamasom, niti to ne, da so bili ti novinarji radi v družbi terorističnih vodij, prav tako ne, da je bil Anas Al Šarif član Hamasa vse od leta 2013 in tudi na njegovi plačilni listi, čeprav je delal za katarsko televizijo. In ta »novinar« Šarif je med pokolom 7. oktobra objavil na Telegramu: »Devet ur junaki še vedno tavajo po državi, ubijajo in jemljejo ujetnike … Alah, Alah, kako velik si.« Objavo je kasneje izbrisal, a jo je preiskovalni novinar Eitan Fischberger (med drugim dela za Newsweek in City Journal) pravočasno arhiviral. Kdo so ti novinarji, veliko pove pričanje osvobojenega izraelskega talca Shlomija Ziva, ki ga je v ujetništvi zadrževal Abdallah Aljamal, prav tako »novinar« kot Šarif.

Nesporno je, da so prevladujoči in najvplivnejši mediji v vseh državah (vključno s Slovenijo) veliko bolj naklonjeni Hamasu kot Izraelu. In če se včasih vendarle zadržijo in občasno celo korektno poročajo, je RTV Slovenija najbolj izpopolnjen propagandni stroj Palestincev in njihovih teroristov.