Golob je dal avtogol »Golobnjaku«

Piše: dr. Vinko Gorenak

Za nami je referendum o zastrupljanju starejših in bolnih ljudi in bilo je več kot dovolj časa, da ocenimo dogajanje, ki je pripeljalo do rezultata, ki je zame obetaven. Na trenutke se mi je že zdelo, da je slovenska zdrava kmečka pamet tik pred tem, da jo bo treba poslati na paliativno oskrbo, a rezultat referenduma me prepričuje v to, da je v Sloveniji zdrava kmečka pamet še zdrava in da lahko celo prevlada nad zavrženo skrajno levičarsko ideologijo in vsem, kar ta prinaša. Sploh se to lahko zgodi na volitvah v DZ marca 2026.

V mojih prispevkih v reviji, ki jo berete, se trudim, da bi bil objektiven. Roberta Goloba pogosto kritiziram, tokrat pa mu moram izreči veliko pohvalo za njegove besede. Prav ste slišali, ne mislim na mojega znanca, ki je tudi Robert Golob, ampak na še predsednika vlade Roberta Goloba. Se sprašujete, kaj dobrega je naredil? Ja, čisto pravi Robert Golob se je spopadel s čisto pravim Robertom Golobom. V nogometnem žargonu bi se reklo, da je »zabil« odločilni avtogol svoji lastni ekipi »Golobnjaka«. Upam, da bo tako nadaljeval do volitev v DZ.

V predreferendumski kampanji, o zakonu o zastrupljanju neozdravljivo bolnih je odločilno pripomogel k temu, da je njegov lastni zakon padel. Dejal je namreč, da imajo tisti, ki imajo še žive in hudo bolne svojce, smolo, ker morajo skrbeti zanje. Ta stavek je verjetno na referendum pognal tudi tiste, ki bi sicer ostali doma ali glasovali za zakon. Še živeči, pa čeprav neozdravljivo bolni starši, stari starši ali drugi sorodniki so Božji dar in ne smola za tiste, ki zanje tako ali drugače skrbijo. Hvala torej, Robert Golob, za pomoč pri padcu vašega zakona o zastrupljanju neozdravljivo bolnih ljudi.

Poglejmo še nekaj podrobnosti. Aleš Primc je moral za referendum zbrati 40.000 na upravnih enotah overjenih podpisov. To ni mačji kašelj, tega se dobro zavedajo vsi tisti, ki so to skušali, a jim ni uspelo. Tak primer je nad 25 sindikatov in civilnih organizacij, ki so skoraj v istem času zbirali podpise za razpis referenduma o zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Zbrali so jih samo 11.000. Primcu pa je uspelo zbrati krepko nad 40.000 podpisov. Res je, da so se tokrat, mislim da prvič, angažirale vse verske skupnosti v Sloveniji, ki so svoje vernike pozvale k oddaji podpisa za referendum in kasneje za to, da njihovi verniki glasujejo proti zakonu. Verjetno je tudi to pripomoglo k temu, da so volivci zakon zavrnili.

Dan ali dva pred referendumom sem govoril s kolegico. Vprašala me je, kaj mislim, ali bo referendum uspel ali ne. Skeptičen sem bil zlasti zaradi objav anket, ki niso kazale na uspeh, torej na to, da zakon ne bo zavrnjen. Ona pa je suvereno dejala, da so ankete prirejene. Danes vemo, da to drži. Agencije, ki javno mnenje ustvarjajo in ne merijo, so trdile, da bo dve tretjini ljudi zakon podprlo, ena tretjina ali manj pa bo proti zakonu. Levo politično trobilo, imenovano Mladina, nas je prepričevalo, da bo skoraj 60 odstotkov ljudi za zakon, nekaj nad 28 odstotkov ljudi pa bo proti zakonu. Podobno velja za Ninamedio in Mediano. Realnost pa je bila popolnoma drugačna, Nad 53 odstotkov ljudi je zakonu nasprotovalo, le nekaj nad 46 odstotkov pa jih je bilo za zakon.

Zmagala je torej zdrava kmečka pamet. Zdrava kmečka pamet lahko zmaga tudi na volitvah v DZ marca 2026 in posledično odnese škodljivo vlado »Golobnjaka«. V to me prepričuje tudi pogled na zemljevid volilnih enot, kjer je zdrava kmečka pamet zmagala in kje je bila poražena. Samo v volilni enoti Ljubljana center je bila poražena, v vseh drugih volilnih enotah pa je zmagala. Upajmo, da bo zmagala tudi na volitvah v DZ marca 2026.