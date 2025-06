Genocid, ki to ni, in genocid, ki to je

Piše: Jože Biščak

Potem ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar z ihtenjem v Evropskem parlamentu, češ da Izrael v Gazi nad Palestinci izvaja genocid, in naganjanjem tistih, ki se s tem ne strinjajo, iz dvorane, osramotila Slovenijo, je šla Golobova vlada še dlje. Ko je Varnostni svet ZN zaradi veta ZDA zavrnil resolucijo o Gazi, je zunanja ministrica Tanja Fajon izjavila, da gre razmislek vlade v smeri, da bi se Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike na Meddržavnem sodišču, ki Izrael bremeni genocida. Slovenija se je s tem de facto uvrstila med države tretjega sveta; še posebej škandalozno je, da se je postavila ob bok Južne Afrike, kjer črnska večina razlašča in pobija belce. To pa je genocid, nikakor pa ni genocid dogajanje v Gazi.

Glede na to, da je Musarjeva diplomirana pravnica, Fajonova pa očitno poznavalka prava, bi morali obe vedeti, da je genocid, kot ga opredeljujejo Združeni narodi, zelo eksakten pojem. Če je nekaj genocid, mora biti jasno izražen namen; to pomeni, da sama dejanja niso dovolj; mora biti dokazano, da neka skupina načrtno in sistematično uničuje drugo skupino. Izrael nima namena iztrebiti ali uničiti palestinskega ljudstva, ampak vojaško deluje proti Hamasu, dokazano teroristični organizaciji. Njegovo delovanje lahko opredelimo kot obrambno, da se ne bi ponovil 7. oktober 2023, ko je Hamas, ki so mu sledili tudi civilisti iz Gaze, načrtno vdrl v Izrael in sistematično ubijal Jude izključno zato, ker so Judje. Ta zahrbtni napad na nič hudega sluteče Izraelce ob meji bi lahko veliko prej označili za genocidno dejanje (te s pomočjo Katarja in Irana oborožene skupine imajo v svojih dokumentih jasno zapisano, da je treba Izraelce izbrisati z obličja zemlje), kot pa vojaške operacije Izraela v Gazi. Toda progresivni po svetu so z zlorabo jezika (kar je nasploh značilnost postmodernistične levice) nekoč jasnemu pojmu dali povsem nov pomen, kakor to ustreza njihovi ideološki in politični opredeljenosti. In kdorkoli jim oporeka, je rasist, zanikovalec genocida (ki ga vidijo samo oni) in zlobnež. Takemu strupenemu nalivu se je težko izogniti, zoper njihove obtožbe malodane ni obrambe. Ampak tako delujejo: realisti verjamemo v to, kar vidimo, tisti, ki Izraelu očitajo genocid, pa vidijo tisto, v kar verjamejo.

Namestnik glavnega urednika nemškega Bilda Timo Lokoschat je pretekli teden napisal odličen komentar, ki ga je naslovil »10 resnic o Gazi, ki jih nihče ne želi slišati«. Še posebej se je osredotočil na domnevno lakoto v Gazi, ki je posledica tega, ker naj bi Izrael blokiral humanitarno pomoč. Kakopak globalni medijski mainstream (vključno s slovenskim) je poln slik in posnetkov Palestincev, ki se borijo za kos kruha. No, resnica je, da so vojaške sile Izraela začele dostavljati hrano neposredno civilnemu prebivalstvu v Gazi. To je pri Hamasu sprožilo histerično jezo, reakcija teroristov je bila grožnja Palestincem, da bodo pokončali vsakega, ki bi si drznil sprejeti hrano od Izraela. Jeza je posledica tega, ker se je zamajal poslovni model Hamasa, ki že desetletja bogati s humanitarno pomočjo in preprodajo hrane, s čimer financira svojo teroristično dejavnost in omogoča lagodno življenje svojih voditeljev. Škandalozno pri tem je, da so potezo Izraela napadli celo visoki predstavniki Združenih narodov, češ da bi morali hrano dostaviti Hamasu, ki bi jo razdelil naprej. Zato so tudi Združeni narodi neposredno krivi za dogajanje v Gazi in lakoto njenih prebivalcev. Enako so krivi mediji, ki nekritično verjamejo in povzemajo vse, kar jim servira Hamasovo »ministrstvo za zdravje«, čeprav to vedno znova širi laži: krivda za vsako smrt civilista je pripisana Izraelu; tudi če ni dokazov, kot se je nedavno zgodilo z domnevnim izraelskim »pokolom« pred centrom za pomoč.

Žal se Golobova vlada postavlja na napačno stran, kar bo Sloveniji zagotovo škodilo, posledice pa bomo še dolgo čutili.