Evropske resnične in lažne vrednote

Piše: Andrej Sekulović

Bruseljski uradniki nam vedno znova zatrjujejo, da Evropska unija temelji na določenih vrednotah. Šlo naj bi seveda za »evropske« vrednote, a hitro lahko opazimo, da ta pridevnik v tem primeru ne pomeni jasno določenih etnokulturnih in civilizacijskih vrlin, temveč postane sopomenka za zahodnjaški liberalizem.

Namesto moralnih vrednot, ki so se izoblikovale skozi dolgo zgodovino evropskih avtohtonih ljudstev in odražajo njihove biokulturne značilnosti, nam bruseljski demagogi prodajajo vse bolj skrajno različico postrazsvetljenskih vrednot. Slednje so pravzaprav antivrednote, saj temeljijo na razčlenjevanju in zanikanju tradicionalnih norm.

Čeprav se skrivajo za masko strpnosti in vključevalnosti, liberalne vrednote zanikajo temeljne biološke in kulturne dejavnike človeškega obstoja. Prvič, temeljijo na zanikanju tradicij in tradicionalnih opredelitev ljudstva, naroda, družine, moškega in ženske, in drugič, temeljijo tudi na zanikanju bioloških razlik, bodisi rasnih bodisi tistih med spoloma.

Trenutna Evropska unija potemtakem ne temelji na skupni zgodovini in izvoru evropskih ljudstev, temveč na nekih lažnih vrednotah, ki odpirajo vrata vsemu svetu, medtem ko Evropejcem zanikajo pravico do obstoja. Avtentične evropske vrline so se razvile skozi antična in starodavna verovanja, kasneje pa sta njihovo bojevitost uravnotežila krščanska milost in razumevanje. Oba elementa in gradnika evropskih vrednot – poganskega in krščanskega – je med drugim organsko povezal in združil v Gospodarju prstanov J. R. R. Tolkien, veren katoličan, ki je bil obenem očaran nad starimi miti in legendami.

Vsekakor so resnične evropske vrednote od nekdaj bile čast, zvestoba, požrtvovalnost in rodoljubnost, ki pa so med bruseljskimi birokrati očitno precej redke.