Ekskluziva pred pravico do izbire!?

Piše: Lucija Kavčič

Državni svet Republike Slovenije je izglasoval odložilni veto na novelo zakona o vrtcih, ker bi, če bi začela veljati, zrušila sistem zasebnih vrtcev, ki zdaj deluje dobro, ukinila pa bi tudi fleksibilni normativ, ki občinam zdaj omogoča, da povečajo ali zmanjšajo oddelke v vrtcih.

Že tako je v Sloveniji v primerjavi s tujino zelo malo zasebnih vrtcev, ki so, kot pravijo v Združenju direktorjev zasebnih vrtcev, za občine cenejši kot javni vrtci. Tudi vrtcem s koncesijami se slabo piše, ker jih ne bodo več dobili, če bo v javnem vrtcu dovolj prostora. Res nerazumljivo, zakaj sedanjo vlado tako neznansko motijo zasebni vrtci. Tudi ti in seveda njihovi programi so nadzorovani.

V čem je torej problem? Samo v tem, ker so zasebni in ker so dostopni večini staršev? Če bo obveljala novela zakona o vrtcih v obliki, kot jo je sprejel državni zbor (in zavrnil državni svet), bodo zasebni vrtci postali ekskluzivna in ne izbira in bodo dostopni samo tistim staršem, ki jih bodo za svoje otroke lahko plačali. Drugače pa bo morala večina otrok v javne vrtce. Če bo prostor.

Neverjetno se zdi, kako so lahko minister Logaj in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ob vseh povedanih argumentih različnih deležnikov, med katerimi so tudi starši otrok v zasebnih vrtcih, še naprej zatrjevali, da se za nikogar ne bo nič spremenilo na slabše. To je mogoče samo, če sploh niso poslušali nikogar in nič. To pa je edino, ker je značilno za to vlado. Ne posluša nobenih, še tako dobrih predlogov, ampak se drži samo lastnih parcialnih interesov, ki so večinoma interesi levice. Človek si želi, da bi vsaj možnost za nov premislek o noveli zakona o vrtcih, ki so jo dobili, s tem ko je bil sprejet odložili veto, izkoristili …