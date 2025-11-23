Država je dolžna zagotoviti varnost vsem nam

Piše: Nina Žoher

Varnost predstavlja temeljno vrednoto demokratične družbe in osnovni pogoj za kakovosten način življenja. Če se je varen način življenja dolgo zdel samoumeven, se je to že pred časom spremenilo, in sicer ne samo po svetu, ampak tudi pri nas. V določenih delih države se soočamo z romsko problematiko, ki se je v zadnjih letih še posebej zaostrila.

Žalostno je, da je moralo vse skupaj priti tako daleč, da je konec oktobra ugasnilo življenje 48-letnega Novomeščana, ki je želel zaščititi sina. Kraje, raznovrstni napadi in druge oblike kaznivih dejanj, ki so jih zakrivili Romi, očitno niso zadostovali oblastnikom, da bi sledili predlogom in pozivom županov iz JV Slovenije in Posavja, opozicije in civilnih iniciativ, da je treba ukrepati.

Ti, ki so ob pozivih k ukrepanju trdili, da se poskušajo Romi le diskriminirati in spodbujati k nestrpnosti, so po tragediji in odzivu množice, ki je na shodu jasno pokazala, da ima dovolj, nenadoma obrnili ploščo. Priznali so sicer, da je državni aparat odpovedal, a videti je mogoče, da se poskuša krivda vse kolektivizirati. Volitve se pač vse bolj bližajo. A bodimo iskreni, dosledno zagotavljanje reda in miru, učinkovita preiskovalna in kaznovalna politika ter nadzor nad premoženjem nepojasnjenega izvora so v pristojnosti državne politike in pravosodja. V državni pristojnosti pa je tudi urejanje trga dela, socialna politika, izobraževanje, zatorej je sprenevedanje res žalostno.

Žalostne pa so tudi izjave, kakršno si je nedavno privoščila poslanka vladajoče stranke: »Hujskali so ljudi in pripravljali teren v upanju, da bo prišlo do tragedije.« Napočil je čas za konkretno ukrepanje, da se bodo zakoni končno začeli izvajati za vse enako, ker imamo vsi državljani pravico do varnosti.