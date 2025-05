Dosežki »Golobnjaka« − 48. del: Žalijo državljane

Piše: dr. Vinko Gorenak

Ste že slišali za Almo Intihar, poslanko »Golobnjaka«, točneje Gibanja Svoboda (GS) v državnem zboru (DZ)? Jaz je nisem zaznal.

Sem pa zato zasledil njeno izjavo o tem, kako je šla mimo stojnice Slovenske demokratske stranke (SDS), na kateri so zbirali podpise za referendum proti privilegiranim pokojninam določenih umetnikov. Takole je žalila upokojenca, ki je na stojnici zbiral podpise. »Bil je brez zob in je zaudarjal.« Sramotna, necivilizirana in nedopustna izjava poslanke, sploh zato, ker je jasno vedela, da gre za podpornika SDS. No, tudi ta upokojenec je pripomogel k temu, da bomo 11. 5. 2025 o tem odločali na referendumu, kamor vas vsekakor vabim in vam priporočam, da obkrožite »proti«. Tudi zaradi tako žaljive izjave poslanke.

V treh poslanskih mandatih sem imel v DZ na stotine nastopov, izjav za medije in drugih nastopov v medijih, toda nikoli nisem bil do nikogar osebno žaljiv. Še več, kot poslanec DZ, državni sekretar ali notranji minister sem na ulici, prek poštnih ali elektronskih sporočil, sploh pa v medijih zasledil veliko žalitev na moj račun. Vse sem bil, le človek ne, veliko sem doživel, od zmerjanja na ulici, fizičnih groženj do žaljivih zapisov ali sporočil o meni, toda poudarjam, načeloma se nisem odzival, sploh pa ne žaljivo. Stvari so šle tako daleč, da je policija leta 2012 okrepila moje fizično varovanje tudi na domu, takrat sem bil notranji minister, ker so mi grozili z ubojem.

Res pa je, da sem sprožil tri sodne postopke zoper tri različne osebe. V prvem primeru je šlo za mlajšo žensko, ki mi je grozila in po sodni poti je ljubljanski porodnišnici nakazala 100 evrov. V drugem primeru mi je nekdo grozil z umorom in s pokopom v morišču Barbarin rov, pravnomočno je bil obsojen na pogojno zaporno kazen. V tretjem primeru pa me je znani večkratni obsojenec zaradi mamil in žalitev desnih politikov razglasil za homoseksualca. No, zoper njega sem dobil tri tožbe.

Pa poglejmo še nekaj podatkov o skoraj anonimni poslanki. Rodila se je leta 1973, v času osamosvojitvene vojne je bila torej najstnica in ni naredila nič za samostojno Slovenijo. Tega skoraj gotovo ne moremo trditi za upokojenca, ki ga je žalila. Ne glede na to, da mu je manjkalo nekaj zob, morda je spil tudi kozarček vina, je skoraj gotovo, da je aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo. Alma Intihar je bila izvoljena v volilnem okraju Radovljica 2, torej v popolnoma rdečem okolju, kjer pomemben del volilnega telesa sestavljajo naši nekdanji južni bratje.

Alma Intihar je podpredsednica Mandatno-volilne komisije DZ in članica še treh odborov DZ, je tudi članica skupin prijateljstva s 27 državami, od tega ena skupina zajema kar 51 držav. Ko sem bil poslanec DZ, kolikor se spomnim, nisem bil član nobene take skupine, saj je moja vloga le tu, tam pa prinese tudi kakšno eksotično potovanje. Kljub silnim aktivnostim Alme Intihar, vsaj na papirju, pa večina naših državljanov zanjo sploh še ni slišala.

Na vprašanje, zakaj je šla v politiko, je poslanka Alma Intihar v odgovoru na spletni strani DZ zapisala: »Pripravljena sem se boriti za pravice samostojnih ustvarjalk in ustvarjalcev na področju kulture, saj nismo vsi otroci premožnih in politično vplivnih staršev. Umetnost je centralizirana predvsem na glavno mesto, kjer je večina relevantnih ustanov, ki odločajo o umetnikovi pomembnosti v slovenskem, evropskem in svetovnem prostoru.« Že, že, gospa poslanka, to pa vam še ne daje pravice, da žalite politične tekmece, sploh pa ne starejših ljudi. Sram naj vas bo!

Vendar Alma Intihar ni edina poslanka »Golobnjaka«, ki je žalila omenjenega upokojenca z nekaj manjkajočimi zobmi in domnevnim zadahom. Takih primerov je še veliko več.