Debalkanizacija Slovenije – misija nemogoče?

Piše: dr. Stane Granda

Osamosvojitev Slovenije je popravek največje slovenske zgodovinske napake. Jugoslavija ji ni bila vsiljena, ampak je zanjo kriva sama. Njen temeljni problem niso Južni Slovani, ki so kot posamezniki vedno krožili po slovenskem ozemlju, ampak balkansko-bizantinska kultura, ki sloni na drugačnih vrednotah.

Prvotni Slovenci niso Južni Slovani. Naselili so se z današnjih Moravske in Slovaške. Madžari so med razmeroma enotni etnos, ki je obsegal tudi današnjo Slavonijo, še v 16. stol. tam uporabljali dvojino, v 9. stol. zabili klin, ki ga je utrdil nastanek lastne države. Njen konec 1526 je pospešil prvo fazo množične balkanizacije Slovenije, ki so jo sprožili turški vpadi. Segala je od Prekmurja do Beneške Slovenije in celo na Koroško. Njeni sledovi so z izjemo Bele krajine bili vidni še v prvi polovici 19. stoletja. Vmes je potekala tudi kroatizacija slovenskega obrobja od Medmurja prek Gorskega kotarja in Čebra do Istre. Izgube Žumberka 1881 se niti ne zavedamo. Začetek novejše kontinuirane balkanizacije Slovenije se je začel z nastankom Jugoslavije. Po vsebini in obliki je bila zelo različna. Njen prvi cilj je bil slovenski kapital. Nerazumljivo je, da je ta val doživel zaradi razpadanja Jugoslavije svoj vrh po slovenski osamosvojitvi. Ta čas poteka predvsem srbizacija Slovenije, ki se ob izjemni pomoči Jankovića odraža v kapitalskem obvladovanju Slovenije.

Finančno in miselno balkanizacijo nadgrajuje jezikovna. Ta čas zlasti s protialbansko histerijo, ki prikriva načrtno srbizacijo. Tudi za to smo krivi Slovenci zaradi nekdaj protinemškega jezikovnega purizma. Nikoli ne bi smeli opustiti besede fajmošter in je zamenjati z župnikom, kar vnaša zmedo glede župana. Pravniki so nam vsilili besedo zločin namesto slovenskega hudodelstva. Sedaj smo tako daleč, da na Jesenicah hokejisti »pobedvajo«, ljudi pa množično hvalimo s »svaka jim čast!«… Belgrada namesto Beograda se večina niti ne spomni.

Slovensko osamosvojitev sta v mnogih ozirih spremljali tolikšna naivnost in dobronamernost, da sta se spremenili v lahkomiselnost. Ta se kar nadaljuje. Na Kučanovo protiosamosvojitveno in protidemokratično dejavnost, izjema naj bi bila pogajanja na Brionih, bi vsaka normalna država reagirala s sodnim procesom. Pri nas si ga ne upamo obtožiti niti uničevanja arhivov o povojnih pobojih in kratenju človekovih pravic. Nove volitve znova izigrava s komedijo novih obrazov. Slovenci bomo prej ali slej morali nekomu izstaviti račun zaradi razmeroma čedalje večjega zaostajanja za nekdanjimi komunističnimi državami, ki so bile ob zlomu komunizma daleč za nami.

Slovenska osamosvojitev je bila izvedena v zadnjem trenutku. Za njo je stala še evropsko oblikovana inteligenca. Njeni duhovni centri so bili Pariz, London, Dunaj. Sedanja, poglejmo vodstvo SAZU brez tehnikov, prek in mimo Beograda ne zmore. Vsako noč zaspijo z vzdihljajem: »Retour a Yougoslavie!« Tudi rušenje zadnje Janševe vlade so vodili v bistvu Srbi (Čosić), ki so si v spomin in opomin postavili spomenik Ć. Če spremljate RTVS, mislite, da smo še vedno v Jugi. Na vsaki kulturni prireditvi ali v TV-nadaljevanki mora biti »jugoslovansko« govoreči. Seveda tega niso krivi »južnjaki«, ampak hlapčevsko naravnani Slovenci.

Kje je rešitev? Ta čas kaže, da se skriva v tehnikih in tistih izobražencih ter strokovnjakih, ki Slovenijo vodijo v svet in svet v Slovenijo. Slovenci smo preživeli zaradi duhovne odprtosti, ne zaprtosti. V tem primeru je celo trumpizem pozitiven, saj je njegov slovenski antipod putinizem v obliki Jankovića in Kučana. Ponavlja se situacija, ko so slovenstvo vodili in uravnavali Janez Žiga Valentin Popovič (1705– 1774) in naravoslovec Žiga Zois (1774−1819) … Slovenska tehnika in naravoslovje, medicina … so evropski, svetovni, kulturniki in družboslovci belgrajsko-balkanski. Prej ali slej jih bo zamenjala mlajša humanistična inteligenca. Vzori pravega svetovljanstva so močnejši od balkanizma.