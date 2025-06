Črni oblaki nad Slovenijo: Pripeljali so nas na rob

Piše: Vida Kocjan

Slovenija se je znašla na razpotju. Čeprav nam vladajoči iz Gibanja Svoboda, SD in Levice pripovedujejo, da je »vse pod nadzorom«, podatki kažejo drugače.

Opozorila Fiskalnega sveta so vse bolj zaskrbljiva: javna poraba raste, v prvih petih mesecih so bili odhodki 550 milijonov evrov višjih od prihodkov, tolikšen je bil primanjkljaj. Reform ni, dolgoročna vzdržnost javnih financ je resno ogrožena. Vse bolj se tudi kaže, da aktualni ukrepi niso načrtovani z mislijo na prihodnost, temveč samo gasijo politične požare in rešujejo lastne politične interese.

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem četrtletju 2025 znižal za 0,8 odstotka, kar je bilo najslabše med evropskimi državami, kjer je bila rast pozitivna. Dinamika prihodkov se upočasnjuje, vse je povezano z upočasnjeno gospodarsko aktivnostjo. Hkrati se odhodki povečujejo, predvsem zaradi višjih stroškov dela, povezanih z novim plačnim sistemom, medtem ko investicijska poraba zaostaja tudi zaradi izredno slabega črpanja evropskih sredstev. Sanacija po poplavah prav tako zaostaja, saj je bilo v prvih petih mesecih 2025 izplačanih le okoli 10 odstotkov predvidenih sredstev.

Skrb zbujajoče je tudi, da vlada vztraja pri povečanju davčnih bremen. Že s 1. julijem bomo dobili davek za dolgotrajno oskrbo, tovrstnih storitev še ne bo, denar bodo zbirali »na zalogo«. Za pokrivanje lastnega trošenja torej.

Davčni primež je tako vse hujši. Gospodarstvo opozarja, da se podjetniški zagon duši, podjetja pa pod težo birokratskih in davčnih pritiskov razmišljajo o selitvi v bolj predvidljiva okolja. In nekatera to že počnejo – brez velikega hrupa, a s konkretnimi posledicami za domači trg dela in razvoj. Delovnih mest je vse manj. V vladi pa spijo in so zadovoljni.