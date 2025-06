Čas je za Janšo!

Piše: Luka Simonič

V času, ko je slovenska družba razklana bolj kot kadarkoli prej po osamosvojitvi, ko so politični odločevalci podvrženi interesnim skupinam, globalističnim agendam in ideološkim poskusom preoblikovanja temeljnih družbenih norm, je čas, da kot narod znova premislimo, kaj si želimo in kdo nas lahko vodi iz te krize.

Mnogi čutimo, da potrebujemo voditelja – ne upravitelja, ne trgovca, ne političnega oportunista, ampak človeka z držo, vizijo in s pogumom. Nekoga, ki zna razlikovati med populizmom in odgovornostjo, med pritiski ulice in dolgoročno stabilnostjo. Nekoga, ki ni pripravljen prodati nacionalnih interesov za točke na anketah ali za mir v koaliciji. Potrebujemo Janeza Janšo. Njegove izkušnje, njegova odločnost in njegova načelnost so v teh razmerah prav tisto, kar Slovenija potrebuje. In kot mladi čutimo, da brez trdnega vodstva, ki razume izzive časa in ki postavlja vrednote pred interese, preprosto nimamo prihodnosti.

Danes mladi v Sloveniji iščemo odgovore na zelo konkretna vprašanja: Kdaj si bomo lahko ustvarili dom, družino, podjetje, življenje? Kdaj nas bo država nehala kaznovati, ker želimo biti samostojni in odgovorni? Kdaj bomo lahko zaupali, da bo delo cenjeno bolj kot povezave, da bo resnica imela prednost pred ideološko agendo in da bomo imeli pravico povedati, kar mislimo, ne da bi nas označili za nazadnjake, ekstremiste ali sovražnike družbe? Slovenska demokratska mladina se zaveda teh vprašanj in nanje ponuja odgovore, ki izhajajo iz vrednot, ki so oblikovale tako slovensko osamosvojitev kot celotno zahodno civilizacijo. Te vrednote so več kot politična stališča – so način življenja, temelj sožitja, spoštovanja in zdrave prihodnosti.

Družina kot naravna celica družbe ni predmet politične debate, ampak bi morala biti središče pozornosti vsake odgovorne vlade. Vera in duhovnost nista ostanek preteklosti, ampak ključna vira moralne orientacije. Svoboda govora ni luksuz, ampak temelj demokracije. Vse bolj pa opažamo, da se ta temelj krha – s cenzuro, z izključevanjem, z javnim linčem vsakogar, ki si upa razmišljati drugače. Mladi čutimo, da nas zdajšnja oblast ne posluša. Da nas birokracija duši. Da nas mediji obravnavajo kot propagandno sredstvo. Da nas šolstvo ideološko usmerja, namesto da bi nas opolnomočilo. Da nas kulturna politika zaničuje, če ne sledimo uradno dovoljeni estetiki in narativi. Vse to ustvarja generacijo negotovosti – generacijo, ki vse bolj razmišlja o odhodu. A mi nočemo oditi. Želimo ostati. Želimo ustvarjati tukaj, doma.

Toda za to potrebujemo državo, ki nam bo to omogočila. In zato pravimo – čas je za Janšo. Potrebujemo nekoga, ki bo poslušal mlade, ki bo krepil gospodarstvo, ki bo poenostavil zakonodajo in znižal davke. Nekoga, ki bo rekel jasno »ne« ideološkim eksperimentom na področju spola, vzgoje in kulture. Nekoga, ki bo razumel, da krščanska identiteta ni stvar vsiljevanja, ampak kulturna hrbtenica naroda, ki je skozi stoletja oblikovala naš jezik, naš pogled na svet in naš občutek za pravičnost. V SDM vemo, da ni dovolj govoriti o spremembah – treba jih je živeti. Nekdo, ki je že dokazal, da zna upravljati z državo v najtežjih časih – v vojni, v epidemiji, ob migrantski krizi. Janša je bil tam, ko je bilo najtežje – ne zaradi lastne koristi, ampak zaradi odgovornosti do države. Njegova politika temelji na jasnih prioritetah: narod, družina, delo, varnost, vera, znanje in svoboda. To niso prazne besede, to je program preživetja naroda.

Mladi smo prihodnost, a brez vodstva, ki nam omogoča razvoj, smo prepuščeni eksperimentom, ki zanikajo našo identiteto. Ne pristajamo več na to. Čas je, da mladi prevzamemo odgovornost – ne tako, da ponavljamo parole, ampak da zahtevamo resne odgovore. In eden od teh odgovorov je jasen: čas je za Janšo. Čas je za vrednote, za red, za resnico. Čas je, da se odmaknemo od razkroja in začnemo znova graditi – na trdnih temeljih. Zanj ne govorijo le besede, ampak dejanja. In mi potrebujemo dejanja. Če želimo, da Slovenija ostane država, v kateri bomo lahko živeli, ustvarjali in verjeli v prihodnost, moramo izbrati pot, ki je jasna, preizkušena in pogumna. Pot, ki vodi skozi odgovornost in domoljubje. Zato še enkrat – čas je za Janšo.