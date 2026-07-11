Alenka Bratušek, arhitektka plenjenja, obraz politične sramote

Piše: Miro Petek

Lik in delo Alenke Bratušek, bivše predsednice vlade in nekajkratne ministrice, lahko spremljamo skozi dve prizmi. Prva so dejstva, torej to, kar smo videli in doživeli, druga pa so utemeljeni sumi kaznivih dejanj, ki se pojavljajo okrog njenega imena. Malo je politikov, ki bi za seboj pustili toliko odmevnih afer, komunikacijskih spodrsljajev, neuspelih kandidatur in političnih porazov, pa bi kljub temu vedno znova stopili pred kamere z enako samozavestjo, kot da se ni zgodilo prav nič.

Afera plagiat, z drugimi besedami kraja avtorskih pravic, je Bratuškovo dohitela, preden je postala predsednica vlade. Kdor je bral njeno magistrsko nalogo, bo pritrdil, da je najslabši članek v tej reviji veliko boljši kot skupaj nametane in prepisane strani magisterija Bratuškove. Njeni politični tovariši, ki so hkrati profesorji na FDV, so v posebni komisiji ugotovili nepravilnosti, seveda pa jo je tovarišija na koncu oprala, češ da te niso tako velike, da bi ji odvzeli magisterij. In ona se še vedno brez sramu podpisuje mag. Alenka Bratušek.

Intervju za CNN, ko je bila že predsednica vlade, je bila predstava nikakršnega obvladanja angleščine. Dolgi premori, gledanje v zapiske in slovita izjava, da ne potrebujemo denarja, le čas. Človek, ki bi poznal vsaj malo sramu, bi do konca življenja poniknil v politično ilegalo.

Prikličimo si v spomin samoevidentiranje za komisarko in sramoto v Bruslju, ko je po triurnem zaslišanju zbrala 13 glasov za in 122 proti. Bolj kot polomljena angleščina jo je zaznamovalo šokantno neznanje in naravnost osupljiva nekompetentnost. Takšno javno ponižanje, kot ga je doživela na zaslišanju v Bruslju, je v evropskih institucijah redkost.

Ker imajo ti levi, nesposobni in z avreolo kriminala obogateni politiki veliko medijsko podporo, vse afere skrbno zložijo v arhiv. Afere Bratuškove skušajo sproti brisati iz spomina, namesto da bi se vsak njen današnji korak postavljal v celoten kontekst njene politične poti, njene verodostojnosti, sposobnosti in politične ter človeške pokvarjenosti.

Drugi pogled pa so utemeljeni sumi kaznivih dejanj. Te dni je Bratuškova za avtorja te kolumne v Odmevih na RTV SLO in na POP TV izjavila, da obstaja utemeljen sum kaznivega dejanja, da sem s pogodbo za projekte v državnem svetu dobil plačilo, denar pa sem kanaliziral v volilno kampanjo Fokusa Marka Lotriča. Bratuškova seveda govori iz svoje prakse in izkušenj – to svojo izjavo bo imela priložnost dokazati na sodišču –, vendar se je tudi v tem nastopu izkazala kot ženska, ki je nekonsistentna, obrača tri povedi ter je, ja, tudi precej neinteligentna in čvekava kot skupina zdolgočasenih vaških gospodinj. Intelektualni primanjkljaj pa Bratuškova skuša kompenzirati z brezmejno aroganco. Laž je politična tehnika tako Bratuškove kot Goloba, le da se zdi, da je imela v tej dvojici mentorsko vlogo prav Bratuškova z daljšo politično kilometrino.

Omejeni smo s prostorom, pa bomo nadaljevali kdaj drugič, tokrat pa samo toliko: Vesna Vuković je v ujetih prisluhih povedala, da je Bratuškova pri projektu 2TDK dobila 2,5 milijona evrov podkupnine. Obstaja pa utemeljen sum, da je bila to ustaljena praksa Bratuškove v vseh infrastrukturnih projektih v času njenega ministrovanja. In ker obstaja utemeljen sum, da ji je kriminal zapisan že v rojstni list, bo seveda treba preveriti še njeno delo v času premierske funkcije. Ne le 2TDK, tudi druga cev predora Karavanke in prenova železniške postaje Jesenice sta zaradi podražitev, sprememb investicijskih ocen, številnih aneksov ter zamikov pri izvedbi sprožali resna vprašanja o vlogi Bratuškove pri teh poslih.

Brez velikega tveganja lahko zapišemo: pri Bratuškovi obstaja utemeljen sum kriminala velikanskih razsežnosti.