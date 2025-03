Z gotovostjo lahko rečemo, da je laž sinonim za predsednika slovenske vlade Roberta Goloba

Piše: Vida Kocjan

Robert Golob je svoje vodenje vlade zasnoval na lažeh in manipulacijah. Da bo to način njegovega delovanja (modus operandi) je nakazal že pred volitvami in tako je tudi danes. Edino, o čemer se pred volitvami ni zlagal in čemur v zadnjih skoraj treh letih vladanja zvesto sledi, je napoved o višjih davkih. Večina mu tega ni verjela. Kakšna zmota!

Golobovih laži in manipulacij je toliko, da bi o tem lahko izdali že zbrana dela, kot se je slikovito izrazil Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve. V nadaljevanju jih bomo predstavili nekaj, zadnja odmevnejša pa je laž o pokojninah in spremembi zakonodaje iz leta 2012, to je v času vlade Janeza Janše. Zaradi laži in manipulacij o pokojninah je zdaj SDS vložila interpelacijo o delu in odgovornosti vlade.

Konkretne Golobove laži in manipulacije

Golob se je v javnosti grdo zlagal, da so zakonodajne spremembe leta 2012 povzročile skoraj 20-odstotni padec pokojnin. Namen interpelacije je sicer opraviti razpravo zaradi namerne in zavestne laži predsednika Roberta Goloba o tem, da je ZPIZ-2 prikrajšal upokojence z vidika odmernih odstotkov.

Zaradi izrečenih laži je poslanska skupina SDS v petek, 21. februarja 2025, predsednika vlade Roberta Goloba in podpredsednico državnega zbora Natašo Sukič, ki je prav tako lagala, javno pozvala, da se javno opravičita za izrečene laži. Ker opravičila ni bilo, so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice Nataše Sukič in interpelacijo o delu in odgovornosti vlade Roberta Goloba.

Pokojninska reforma, sprejeta z zakonom ZPIZ-2, ki ga je državni zbor soglasno potrdil 4. decembra 2012, je dejansko preprečila nadaljnje zniževanje pokojnin, ki se je začelo z zakonom ZPIZ-1 iz leta 2000 v obdobju vlade Janeza Drnovška. Pokojninska reforma iz leta 2012 je bila sprejeta s soglasjem vseh političnih strank in socialnih partnerjev, kar je bistvena razlika v primerjavi s pristopom sedanje vlade, ki skuša uvajati spremembe brez potrebnega konsenza. Namesto dejstev in strokovnih argumentov Golob in koalicija skušata zdaj z manipulacijami prikriti resnične namene svoje pokojninske reforme, ki bo zmanjšala prihodnje pokojnine in poslabšala položaj upokojencev, saj naj bi se povprečje za izračun prihodnjih pokojnin s 24 najugodnejših let razvleklo na celotno delovno aktivno dobo, na 40 let torej.

Napovedal je, da bo SDS z vsemi parlamentarnimi sredstvi nasprotovala manipulacijam sedanje oblasti in si prizadevala za zavarovanje pravic sedanjih in prihodnjih upokojencev. Pričakujejo resno in argumentirano razpravo o prihodnosti pokojninskega sistema, ne pa populističnih izjav in zavajanja javnosti.

Goloba na laž postavil tudi v ZPIZ

Analiza generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) Marijana Papeža z naslovom Vpliv odmernih odstotkov v posamičnem obdobju in drugih elementov, ki vplivajo na višino pokojnin, obravnava spremembe v odmernih odstotkih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na višino pokojnin skozi različna obdobja. Papež poudarja, da so se pred uvedbo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) odmerni odstotki za moške s 40 leti pokojninske dobe in ženske s 35 leti pokojninske dobe gibali okoli 85 odstotkov. Z uveljavitvijo ZPIZ-1 leta 2000 so se ti odstotki znižali, kar je pomenilo pomemben poseg v višino starostnih pokojnin. Papež izpostavlja, da so se z uvedbo ZPIZ-2 odmerni odstotki za 40 let pokojninske dobe za moške še dodatno znižali, kar je vplivalo na višino pokojnin. Analiza ponuja poglobljen vpogled v vpliv zakonodajnih sprememb na višino pokojnin in je priporočljivo branje za vse, ki želijo bolje razumeti to problematiko.

Razlog, zakaj Golob laže in manipulira

Motivacija za Golobove izjave je lahko večplastna. Eden od mogočih razlogov je priprava terena za novo pokojninsko reformo, pri čemer želi vlada prikazati prejšnje reforme kot neuspešne ali škodljive. S tem bi lahko upravičila potrebo po spremembah in pridobila podporo javnosti za svoje predloge.

Drugi razlog je lahko politična diskreditacija opozicije. Imamo potem še tretji razlog, to pa je prikrivanje lastne nesposobnosti tako Roberta Goloba kot celotne koalicije.

Laži o urejenem plačnem sistemu v javni upravi

Golob se je konec decembra v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti hvalil, da je v letu 2024 v Sloveniji »zmagala pravičnost«. Z reformo plač v javnem sektorju pa da nihče več ne bo prejemal plače, ki je nižja od minimalne, je zatrjeval. Dejstvo pa je, da tudi pred reformo nihče ni prejemal manj od zajamčene minimalne plače. Če je bil znesek mogoče nižji, je bila zaposlenemu izplačana razlika v breme države. Zaposleni v javnem sektorju so prve plače po novem sistemu za januar v februarju. Zelo hitro se je izkazalo, da gre tudi tu za eno zavajanje in manipulacijo. Na to so med prvimi opozorili zaposleni v zdravstvu, kjer so medicinske sestre razkrile, da so prejele le po 30 evrov več plače kot pred tem. Hkrati so se spraševale, zakaj je na primer vlada ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću plačo povečala za okoli tri tisoč evrov mesečno. Odgovora niso prejeli, na mestni občini Jankovićevo plačo tudi vneto skrivajo. Še bolj neposredni so bili v domovih za starejše. Tam se zaposleni, zlasti tisti iz nekdanje plačne skupine J (sedaj F-9), soočajo s težavami pri izplačilu plač. Pred uvedbo novega plačnega sistema 1. januarja 2025 so ti delavci prejemali dodatek za povečani obseg dela (PVP) v višini od 100 do 120 evrov bruto. Z uvedbo novega sistema je bil ta dodatek ukinjen, obljubljeno zvišanje plač pa ni doseglo pričakovanih zneskov. Posledično so nekateri zaposleni prejeli nižje neto plače kot pred spremembo sistema. To je povzročilo razočaranje in nezadovoljstvo med zaposlenimi, saj so se počutili finančno oškodovane. Nezadovoljstvo zaradi sprememb so javno izrazili v Domu starejših občanov (DSO) Kočevje, zaposleni v drugih domovih pa večinoma molčijo, kar je tudi zelo pomenljivo.

Prenova plačnega sistema v javnem sektorju naj bi bila sicer namenjena odpravi nesorazmerij in izboljšanju plač, zlasti za delovna mesta z izhodiščno plačo, nižjo od minimalne. Vendar so se v praksi pojavile težave pri implementaciji, Robert Golob pa javnost še kar prepričuje, da so se stvari izboljšale.

Golob lagal tudi o dolgotrajni oskrbi

V že omenjeni poslanici je lagal in manipuliral tudi s podatki, da je v državi »zaživel projekt dolgotrajne oskrbe, ohranili smo dostopno zdravstveno zavarovanje in izvedli rekordno povišanje pokojnin«. Nič od tega ne drži, na kar tudi v našem tedniku redno opozarjamo. Govoril je tudi o stabilni gospodarski rasti, dejstvo pa je, da ta izredno in nenormalno peša. Urad za makroekonomske analize in razvoj je februarja znižal tudi napoved gospodarske rasti, na 2,1 odstotka. Spomnimo. Gospodarska rast v letu 2021, to je v času vlade Janeza Janše, je bila kar 8,1-odstotna. Pod Golobom pa se ta nenehno znižuje. Golob očitno nima stika z realnostjo ali pa zavestno laže.

Golob je o domnevno izjemni gospodarski kondiciji govoril že sredi decembra v intervjuju za nacionalno televizijo. Takrat so se na njegove izjave ostro odzvali v Zvezi društev upokojencev, nepremičninski agenti, zdravniki, gospodarstveniki in drugi. Golobove izjave so označili za zavajajoče in lažnive. Kljub temu jih je konec decembra ponovil in jih ponavlja še danes.

Lagal še o svojem varovanju, v Bruslju o Gen-I itd.

Robert Golob se je preverljivo lagal tudi pred tem. Lagal je o svoji plači v Gen-I, pa tudi o tem, da bo milijonsko nagrado namenil eni od dobrodelnih organizacij. Tega ni storil. Nadalje je med drugim je sredi decembra 2022 odgovarjal na poslanska vprašanja in najprej dejal, da je uredba o njegovem varovanju nastala na ministrstvu za notranje zadeve, ki je edino pristojno za pripravo take uredbe. To je seveda čista laž. Predlagatelj take uredbe je lahko tudi Generalni sekretariat vlade.

Robert Golob je lagal tudi v Bruslju. Dejal je namreč, da je v politiko vstopil, ker mu niso podaljšali mandata na čelu družbe Gen-I, ki naj bi jo bil ustanovil iz nič. Gre seveda za preverljivo laž. Glede Gen-I se zdaj celo izmika pričanju pred preiskovalno komisijo, čeprav je zatrjeval, da bo vse dokazal z dokumenti in spričami. Govoril je celo, da vabila za pričanje pred komisijo ni prejel, nato pa se je izkazalo, da ga je dobil že v juniju 2023. Pričanje naj bi bilo 10. julija 2023, Goloba seveda ni bilo.

Z lažmi jih je »vrgel čez ramo«

Lažniva in manipulativna je tudi zgodba z odstopom zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, tudi podpredsednika vlade. Golob je dejal, da sta skupno ugotovila, da imata različne poglede, kako krepiti javno zdravstveno mrežo, v resnici pa je bil Danijel Bešič Loredan prisiljen podpisati odstopno izjavo, za odstop pa je krivil »dve tesni sodelavki Roberta Goloba, ki sta mešetarili v ozadju«.

Tudi pri odstopu Marte Kos se je Golob zlagal. O njenem odstopu iz predsedniške tekme dejal, da se je Marta Kos tako odločila iz osebnih razlogov. A ga je demantiral Drago kos, brat Marte Kos, ko je dejal, da je jasno, da se ni umaknila po lastni volji.

Predsednik vlade je lagal tudi v primeru Tomaža Vesela, ko je prikrival pismo predsednice Evropske komisije in njegovo vsebino. Trdil je da ne obstaja nikakršno pismo. A so ga ujeli na laži kar na nacionalni televiziji, kjer so razkrili besedilo pisma.

Nato je junija lani izpostavil, da je bil sklenjen dogovor z EU glede superračunalnika, da bo Slovenija prejela sredstva za ta superračunalnik, ki bo stal v Mariboru. A tudi to ne drži. Vlada se na razpis za evropska sredstva sploh ni prijavila.

Nadalje je Golob v odzivu na kazensko ovadbo, ki jo je zoper njega zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje vložila policija, dejal, da je bila Tatjana Bobnar tista, ki je še pred volitvami, v času, ko je bila zaposlena na policiji, iskala kontakt z njim in bila dvakrat pri njem na lastno pobudo. Pred tem pa je Golob dejal, da je zdaj že nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in nekdanjega v. d. direktorja policije Boštjana Lindava spoznal 31. maja 2022, to je dan pred imenovanjem svoje ministrske ekipe v državnem zboru. Golobov jezik dela torej hitreje kot možgani, sicer bi te stvari lahko povezal in ne bi kot na kakšni gmajni kvasil neumnosti.

Ko se novinarji Golobu ne upajo postaviti ob rob

O Golobovih lažeh poročajo tudi nekateri mediji, med njimi portal Preiskovalno.si. Dejstvo pa je, da veliki o tem molčijo. Na nacionalni televiziji in največji komercialni televiziji v Sloveniji se voditelji Golobu ob njegovih v nebo vpijočih lažeh in manipulacijah ne upajo postaviti ob robu. Slišati je, da tako maščevalnega in diktatorskega predsednika vlade Slovenija še ni imela.

Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve: »O lažeh Roberta Goloba bi bilo mogoče izdati že zbrana dela. Začelo se je z njegovo plačo v Gen-I in ukradeno identiteto v neki zakotni vasi v Romuniji.«

Zvone Černač: »Ker nima argumentov za branjenje privilegijev, je Golob začel z lažnivimi obtožbami in manipulacijami glede pokojnin po letu 2012«

»Te laži in manipulacije o oškodovanju upokojencev v času Janševe vlade je Robert Golob izrekel prvi dan, ko se je začelo zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum proti privilegijem, proti temu, da se širi krog upravičencev do privilegiranih pokojnin, ki bodo upravičeni do zlate pokojnine v znesku 3.200 evrov, še na številne, ki bodo upravičeni tudi do srebrne pokojnine med 2.000 in 3.000 evri.

Ker vlada nima argumentov, da bi te privilegije branila, in ker se zaveda, da bodo upokojenci na referendumu množično PROTI tem privilegijem, je predsednik vlade z lažnivimi obtožbami in manipulacijami glede pokojnin po letu 2012 želel pasivizirati volilno telo, ki tem privilegijem najbolj množično nasprotuje.«