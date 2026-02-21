(VIDEO) Goloba na Instagramu preplavili kritiki, sedaj jim ta grozi

Piše: S. K. (Nova24TV.si)

Saj ni res, pa je. Predsednik vlade je prepričan, da je bil tarča kibernetskega napada, zaradi česar je svoj profil zaprl za javnost. Oglasil spletni uporabnik z nadimkom “Nepridiprav”, ki pravi, da ne gre za kibernetski napad, pač pa za napad na njegovo stranko, saj so ljudje nezadovoljni. Vmes pa Golob že grozi svojim kritikom.

“To ni kibernetski napad, to je napad na stranko Svoboda, ker so ljudje nezadovoljni z njihovim delom in njihovim manipuliranjem, ki ga lihkar izvajajo na socialnih omrežjih. Da mi napadamo demokracijo, da mi delamo fejk profile. Nas hočejo prepričati, da smo mi šli v k. Medtem ko sami dokazujejo, da si delajo še večjo škodo s tem, ko nas hočejo diskreditirati, ko nam hočejo vzeti svobodo do izražanja s tem, da zapirajo profile, da onemogočajo komentiranje. In oni sebe nazivajo stranka Svoboda,” se je vprašal spletni vplivnež.

V Gibanju Svoboda so danes celo organizirali novinarsko konferenco, na kateri je poslanec Žavbi dejal, da so na uradnih profilih stranke in predsednika vlade zaznali 5 tisoč novih sledilcev (očitno kritičnih), zato so oba profila zaprli za javnost. To pa seveda ni ostalo neopaženo in je izzvalo nove salve posmeha na družbenih omrežjih.

“A mi lahko kdo razloži, kako je možno, da najprej premier vlade Robert Golob briše ankete. Ajde, zbrisal je anketo, ni šla po njegovih načrtih. To še nekako razumem. Ampak da on iz javnega profila naredi zaprt profil, da ga zapre za svoje državljane, da nas spravi v pozicijo, da mu moramo slediti, če hočemo videti, kaj on objavlja? In to en mesec pred volitvami? Pa ti, Robert, ti si naš premier še naslednji mesec in to je to, po mojem. Kako si lahko dovoliš, da delaš to nam,” je povedal.

“Hotel sem mu napisati privatno sporočilo in ga vprašati, zakaj nas je prikrajšal, zakaj nam je vzel še tisto malo smeha in zabave, ki smo jo imeli pred volitvami, da lahko gledamo njegove objave.”

Nato pa je dodal, da je hotel predsedniku vlade napisati privatno sporočilo, a tudi tega ni uspel poslati, saj je bil premierjev račun nastavljen tako, da mu lahko pišejo zgolj tisti, ki jim premier sledi nazaj.

Gibanje Svoboda grozi svojim kritikom

Predsednika vlade pa so kritiki očitno precej razjezili. Gibanje Svoboda je dogajanje na svojem profilu prijavilo Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram, poroča STA. Golob je namreč prepričan, da so imeli kritični državljani “naročnika” in da bo “vse razkrito”.

Očitno tudi meni, da je bila “cela Evropa” pripravljena na ta dogodek. “Tisto, kar lahko sporočim vsem tem, ki so bili naročniki: cela Evropa je bila pripravljena, da boste kaj takega poskusili, in zato vem, da boste za to tudi odgovarjali,” je povedal.

Poslanec Žavbi pa je tudi namignil, da sta za napad odgovorna opozicija in Izrael.

Vmes pa je spletni uporabnik Vasja Bočko pojasnil razplet dogodkov.

“Kakšne laži. En instagramer je share-al objavo od Goloba na Instagramu, kjer je premier sledilce spraševal, če se počutijo bolj svobodne. Rezultat je bil, da se jih 90 % počuti manj svobodne. Ker mu to ni bilo všeč, je objavo zbrisal, Svoboda pa je obtožila tega instagramerja, da je agitiral, kako naj ljudje glasujejo. In potem še, da so to sami fejk sledilci. Potem je s svojimi sledilci delil še te obtožbe in ljudje so jezno šli na profil Svobode in pisali, da so to resnični ljudje, ki so nezadovoljni z vlado,” je zapisal.