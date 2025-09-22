V UKC Ljubljana zaposleni zgroženi nad ravnanji para Golob-Gaber

Piše: Vida Kocjan

Po navedbah zanesljivega vira Tina Gaber in Robert Golob kličeta Marka Juga, direktorja UKC Ljubljana, vsakič, ko opazita karkoli »sumljivega« na sebi, pa naj si bo to čudno znamenje na koži ali karkoli drugega. Vir navaja, da omenjena državo »vidita kot svojo«, v UKC pa se temu nihče ne upa upreti ali kakorkoli drugače ukrepati.

Za Gabrovo poznavalci ugotavljajo, da se obnaša podobno kot Marija Antoinetta, soproga francoskega kralja Ludvika XVI. Po poroki z Ludvikom XVI. je bila sprva priljubljena, zaradi svojega razkošnega življenjskega sloga in vplivanja na politiko pa je ta priljubljenost hitro splahnela.

Travmatolog Marko Jug sicer velja za politično nastavljenega direktorja UKC, njegovo imenovanje je bilo del kadrovske politike Roberta Goloba, ko je vlada zamenjala številne kadre v javnih ustanovah, tudi v zdravstvu. Povedano drugače. Golob je izvajal politično čistko in na mesto v UKC Ljubljana nastavil svojega prijatelja.

UKC Ljubljana se pod vodstvom Juga sicer spreminja v zdravstveno ustanovo za osebne potrebe Roberta Goloba in očitno tudi njegove spremljevalke, po novem uradno Golobove žene.

Spomnimo. Leta 2023 je Golob opravil operacijo kile v UKC, kar je v javnosti ob tolikšni čakalnih vrstah povzročilo veliko nejevolje. V UKC so ga mimo vrste sprejeli še najmanj enkrat, ob poškodbi noge. Zaposleni pa so poročali, da so morali sprazniti in za Goloba ohranjati prazno (edino) dvigalo, prerazporejali so tudi zdravstveno osebje, da je bilo predsedniku vlade ja v vsem ugodeno.

Jug je bil za vršilca dolžnosti direktorja UKC Ljubljana imenovan septembra 2022, po odstopu takratnega direktorja, pravnika Jožeta Golobiča, delo s polnim mandatom je začel junija 2023. Po poročanju Dela je septembra 2022 dejal, da se na tem mestu vidi kot tehnična rešitev v omejenem obdobju in si ne domišlja, da je idealen kandidat za UKC na dolgi rok. Nato si je premislil in kandidiral za redni mandat.

Nekateri mediji so poročali tudi o tem, da naj bi se v UKC v preteklosti zdravila ali bila na pregledih tudi Tina Gaber. Glede na poročanje naj bi bila na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana hospitalizirana teden dni pred potovanjem predsednika vlade v Pariz. Zaradi njenega bivanja naj bi bili premaknjeni drugi pacienti, da bi ji zagotovili sobo. Na hodniku naj bi opazili tudi varnostnike. Javnega uradnega vira, ki bi potrdil te informacije, sicer ni.

UKC Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji, ki združuje 23 klinik in bolnišnic z več kot 11.000 zaposlenimi. Poslovanje zadnjih let je negativno.

Vlada Roberta Goloba je kmalu po nastopu sicer zatrjevala, da bo po letu dni zamenjala vse direktorje bolnišnic, ki poslujejo z izgubo. To se ni zgodilo, saj bi med prvimi morali zamenjati »svojega« Marka Juga. UKC Ljubljana je lani posloval z izgubo v višini 45,7 milijona evrov. Leto prej pa s 33 milijoni evrov

Zaposleni v UKC, ki vse to spremljajo, tudi ravnanja (klice oz. histerijo, kot pravijo) Roberta Goloba in Tine Gaber, navajajo, da kdor bo ponovno volil za njiju, je »totalen hlapec«. Zgroženi so, navajajo: »Mi delamo trdo. In državo nam vodi vzporedna garda ki ne razume demokracije. Ne razume, kdo plačuje davke. Kdo jih je izvolil. Komu odgovarjajo.«