V tiskani izdaji Demokracije preberite: SDS s številnim predlogi za boljši položaj upokojencev

Piše: Vida Kocjan

Upokojenci so največja žrtev aktualne vlade. Ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, pravičnejše in višje pokojnine brez privilegijev, širši ukrepi za dostojno staranje je le nekaj ukrepov, za katere si prizadevajo v Slovenski demokratski stranki (SDS). Tako so pripravili in v parlamentarno obravnavo vložili večje število predlogov za boljši gmotni in socialni položaj upokojencev. Koalicija vse zavrača.

SDS že dolgo opozarja na ranljiv položaj upokojencev v Sloveniji, kjer jih skoraj 60 odstotkov prejema pokojnine pod pragom tveganja revščine. Stranka se zavzema za finančno razbremenitev, dostojno oskrbo in pravičnejši sistem pokojnin. Nasprotujejo tudi dodatnim bremenom, ki jih upokojencem nalaga zdajšnja vladna koalicija (Svoboda, SD in Levica), med drugim obvezno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, kjer storitve sploh še niso dostopne. Vlada pa denar pobira »na zalogo«, kot se je izrazil resorni minister Simon Maljevac, ustanovitelj Inštituta 8. marec in levičarski politični aktivist. Maljevca podpira tudi predsednik vlade Robert Golob, saj mu je ta s svojim političnim aktivizmom tudi pomembno pomagal do oblasti.

Ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo

SDS se zavzema za to, da upokojenci ne bi plačevali 1-odstotnega prispevka od neto pokojnine za dolgotrajno oskrbo, ki ga je država začela pobirati 1. julija 2025. Po ocenah bi to letno razbremenilo upokojence za okoli 70 milijonov evrov, saj prispevek pomeni neposredno znižanje pokojnin najranljivejši skupini.

