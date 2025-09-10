SDS: Golobova vlada želi ukiniti zasebne vrtce in jemlje staršem pravico do izbire pri vzgoji otrok

Piše: SDS

Poslanka Alenka Jeraj je na današnji novinarski konferenci skupaj s predstavniki zasebnih vrtcev in starši opozorila na škodljive posledice novele zakona o vrtcih, s katero Golobova vlada načrtuje postopno ukinitev zasebnih vrtcev in s tem posega v ustavno pravico staršev do svobodne izbire vzgoje svojih otrok.

Jerajeva je poudarila, da bo novela zakona zasebnim vrtcem – tudi tistim s koncesijo – v prihodnjih letih praktično onemogočila delovanje. »Gre za neposreden napad na zasebno pobudo na področju vzgoje in izobraževanja. V Evropski uniji v povprečju skoraj tretjina otrok obiskuje zasebne vrtce, pri nas pa je ta delež komaj šest odstotkov. In prav teh šest odstotkov otrok je očitno preveč za vlado Roberta Goloba,« je dejala poslanka Jeraj.

Opozorila je, da bo zakon privedel do zaprtja 58 zasebnih vrtcev, kar bo prizadelo več kot 1100 otrok, dodatnih 2140 otrok pa bo ostalo brez mest, če občine obstoječim vrtcem ne bodo podaljšale koncesij. Posledično bo brez dela ostalo okoli 800 zaposlenih strokovnih delavcev. »Ne gre za financiranje zasebnikov, temveč za sofinanciranje vzgoje otrok. To mora država zagotavljati vsem, ne glede na to, ali otrok obiskuje javni ali zasebni vrtec,« je dodala Jerajeva.

Gregor Pust, ustanovitelj Zavoda G-rega in predstavnik Združenja zasebnih vrtcev Slovenije, je opozoril, da predlagane spremembe brez realističnega prehodnega obdobja vodijo v zaprtje številnih vrtcev: »Delujemo po enakih pravilih kot javni vrtci – z enakimi normativi, kadrovskimi pogoji in kurikulumom. Edina razlika je, da v imenu nosimo oznako zasebni. To pa ne more biti razlog za naš izbris.«

Starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, so izrazili globoko zaskrbljenost. Gregor Hlupič je dejal: »Za našega sina je bil zasebni vrtec edina možnost, ker v javnem ni bilo prostora. Tam smo našli individualen pristop in okolje, kjer so otroci resnično enaki. Zakaj bi to jemali?« Filip Firbas, oče štirih otrok, pa je opozoril na finančno tveganje: »Če vrtec izgubi koncesijo, to pomeni dodatno breme za starše. Mnogi tega stroška ne bomo zmogli, zato bi bili prisiljeni otroke izpisati in jih prestaviti drugam – kar je travmatično za celotno družino.«

Starši so poudarili tudi, da v zasebnih vrtcih čutijo večjo prilagodljivost, bližino in možnost sodelovanja pri oblikovanju vzgojnega procesa, kot v javnih. Opozarjajo, da bi prenos odločanja o koncesijah na občine odprl vrata političnim vplivom in negotovosti, namesto da bi zagotavljal stabilnost.

Ob koncu so predstavniki staršev in Združenja zasebnih vrtcev Slovenije napovedali miren protest v petek, 12. septembra, ob 15.30 pred Državnim zborom RS. Na njem se bodo zbrali starši, zaposleni, predstavniki zasebnih vrtcev in vsi, ki razumejo pomen pluralnosti in izbire v vzgoji. »Naša želja je preprosta – da se naš glas sliši. Da vlada preneha z uničevanjem zasebnih vrtcev in da staršem ne odvzame pravice odločanja o vzgoji svojih otrok,« so poudarili.

Poslanska skupina SDS je vložila zahtevo za splošno razpravo o noveli, ki je bila opravljena, s tem pa sta vlada in ministrstvo dobili priložnost, da ponovno premislita o rešitvah, ki so slabe. Zaenkrat ni podatkov, da bi se v zvezi s spornimi členi karkoli pripravljalo, razen normativa + 2, zato bo Poslanska skupina SDS predlagala črtanje spornih členov.

“V Slovenski demokratski stranki bomo storili vse, da vladi preprečimo ukinitev zasebnih vrtcev,” je sklenila poslanka Alenka Jeraj.