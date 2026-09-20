Predsednik vlade Janez Janša z visoko delegacijo odhaja na uradni obisk v ZDA; nagovoril bo tudi udeležence Generalne skupščine ZN

Piše: STA; P. J.

V torek se bo na sedežu ZN v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premierja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra.

V slovenski delegaciji bodo poleg premierja minister za zunanje zadeve Tone Kajzer, ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj ter minister za zdravje Tadej Ostrc, ki bodo imeli ločene programe in srečanja. Veleposlanik v Washingtonu Iztok Mirošič bo v četrtek za delegacijo v prostorih slovenske cerkve sv. Cirila v New Yorku priredil sprejem in srečanje s slovensko skupnostjo.

Kajzer bo med drugim opravil pogovore s kolegi iz Alžirije, Egipta, Azerbajdžana, Bahrajna, Urugvaja, Kazahstana, Jordanije in z visokim komisarjem ZN za človekove pravice. Že danes pa se bo udeležil slovesnosti ob 110. obletnici slovenske cerkve sv. Cirila v New Yorku.

Minister za zunanje in evropske zadeve 🇸🇮 @TKajzer se od 19. do 26. septembra 2026 mudi na delovnem obisku v ZDA. V New Yorku se bo udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, opravil vrsto bilateralnih srečanj z mednarodnimi partnerji ter predstavil stališča in… pic.twitter.com/PCINCUgvpQ — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) September 20, 2026

Vršilka dolžnosti generalne direktorice za mednarodno pravo in multilateralo na MZEZ Anita Pipan ob predstavitvi slovenskih prioritet na 81. zasedanju omenila, da je Slovenija, ki ji je lani decembra potekel mandat nestalne članice Varnostnega sveta, trenutno članica Sveta za človekove pravice, članica Izvršnega odbora UNICEF, Komisije za boj proti mamilom in Statistične komisije.

Poudarila je, da se Slovenija tradicionalno zavzema za učinkovit in na pravilih temelječ multilateralizem z osrednjo vlogo ZN, ki temelji na miru in varnosti, trajnostnem razvoju in človekovih pravicah ob spoštovanju mednarodnega prava ter ciljev in načel ustanovne listine ZN. Pomembna prioriteta ostaja Ukrajina – podpora pravičnemu in trajnemu miru, sprejemljivemu za Ukrajino.

Tokratno 81. zasedanje Generalne skupščine ZN, ki jo bo do septembra prihodnje leto vodil nekdanji zunanji minister Bangladeša Halilul Rahman, se je formalno začelo že 8. septembra, ko je delo zaključila 80. Generalna skupščina pod vodstvom Nemke Annalene Baerbock.

Rahman si je za osrednjo temo svojega predsedovanja izbral obnovo zaupanja v ZN in nadaljevanje reform. “Nismo v letu 1945. Svet gre naprej in ZN morajo naprej, pri čemer bom pomagal,” je izjavil ob prevzemu dolžnosti.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS se bo med 21. in 25. septembrom mudil na obisku v ZDA, kjer se bo udeležil različnih dogodkov in zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku. Premier bo v tednu opravil tudi več bilateralnih srečanj in obiskal slovensko skupnost v New Yorku. pic.twitter.com/2cTTpYkve0 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 20, 2026

Janša bo nagovoril zbrane v četrtek pozno popoldne po krajevnem oziroma v petek zjutraj po srednjeevropskem času

Dnevni red 81. Generalne skupščine ima skoraj 180 točk, ki jih bodo svetovni diplomati skušali urejati naslednje leto dni po odborih in na plenarnih zasedanjih, v prihodnjem tednu pa bodo na sporedu govori voditeljev, ministrov in veleposlanikov 193 držav članic ZN.

Kot vedno bo prvi dan najprej na vrsti nagovor generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa in predsednika Generalne skupščine, sledil bo predsednik Brazilije Inacio Lula da Silva, pred voditeljem države gostiteljice ZN, ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Janša bo predvidoma na vrsti v četrtek pozno popoldne po krajevnem oziroma v petek zjutraj po srednjeevropskem času.

Na ZN pravijo, da bo 81. zasedanje poskrbelo za poživitev mednarodnega sodelovanja, nadaljevanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, prizadevanj za mir, dostojanstvo in enakost na zdravem planetu. Za uvod je v petek potekal dogodek za trajnostni razvoj, do konca splošne razprave pa so predvideni še drugi dogodki na visoki ravni.

To bodo srečanje ob 40. obletnici deklaracije o pravici do razvoja, srečanje o podnebni akciji, srečanje o grožnjah dviganja gladine oceanov, srečanje o ubadanju s pandemijami, srečanje ob 25. obletnici sprejetja durbanske deklaracije proti rasizmu in ksenofobiji ter srečanje za promocijo mednarodnega dne za popolno odpravo jedrskega orožja.

Izbrali bodo Guterresovega naslednika ali naslednico

Zborovanje voditeljev zaznamuje proces izbire Guterresovega njegovega naslednika ali naslednice, za kar se poteguje osem kandidatov. Novo ime bo znano do konca leta, ko Guterresu poteče mandat.

Njegov naslednik bo prevzel organizacijo, ki je v hudih finančnih težavah. Največja plačnica ZDA je za redni proračun in mirovne operacije ZN še vedno dolžna skupaj 4,2 milijarde dolarjev, čeprav je pred 81. zasedanjem poravnala del zaostalega dolga. Druga največja plačnica v proračuna ZN, Kitajska, je svoj dolg v višini 641 milijonov dolarjev poravnala do 1. septembra.

Sicer pa bodo na dnevnem redu splošne razprave odmevne tekoče krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu, Sudanu, položaj Palestincev, ameriška zunanja politika po Latinski Ameriki, podnebna kriza, hiter razvoj umetne inteligence in druge.

Diplomatski vrvež v New Yorku bo letos glasnejši tudi zaradi Izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki mu je Trumpova vlada namenila dodatno število pripadnikov tajne službe za varovanje, potem ko ima največje judovsko mesto na svetu župana Zohrana Mamdanija, ki meni, da Netanjahu zaradi zločinov v Gazi sodi v Haag.