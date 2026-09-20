(ODPRTO PISMO VLADI) Afera Fotopub: Zahtevam odgovore, roke in nadzor!

Piše: Tone Kuzma

Spoštovana vlada,

pišem kot navaden državljan, ki plačuje davke in s svojim denarjem sofinancira tudi slovensko kulturo. Tako smo financirali društvo za sodobno kulturo Fotopub, ki ga je vodil Dušan Smodej in je v več letih prejelo pomembna javna sredstva, predvsem prek kulturnih razpisov in sodelovanja z javnimi institucijami.

Toda javno financiranje pomeni tudi javno odgovornost.

V primeru Društva za sodobno kulturo Fotopub, ki ga je vodil Dušan Smodej, so bili v javnosti objavljeni podatki o večletnem prejemanju javnih sredstev.

Po podatkih Erarja, kot jih je avgusta 2022 objavil časnik Slovenske novice, je društvo od leta 2006 prejelo skupno 131.105,94 evra javno evidentiranih nakazil. Od tega naj bi 57.026 evrov prejelo od Ministrstva za kulturo, 20.700 evrov od Mestne občine Ljubljana in več kot 40.000 evrov od Mestne občine Novo mesto. Med navedenimi plačniki so bili tudi Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter Univerza v Ljubljani – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.

Pri posameznih projektih obstajajo tudi uradni občinski dokumenti. Ministrstvo za kulturo je leta 2022 pojasnilo, da je bil projekt Fotopub odobren na štiriletnem razpisu, izvedenem za obdobje 2018–2021, ter da letna poročila pregleda ministrstvo. Za leto 2021 poročilo takrat ni bilo oddano v predvidenem roku, društvo pa je bilo k oddaji večkrat pozvano.

Ti podatki sami po sebi ne pomenijo, da so bila javna sredstva porabljena nezakonito ali nenamensko. Toda o tem morajo odločiti pristojni nadzorni in pravosodni organi na podlagi konkretne dokumentacije.

Prav zato postavljam zelo preprosto vprašanje-

Kdo nadzira sistem, ki ga financiramo državljani, in kdo odgovarja, če ta sistem odpove? To niso majhna sredstva.

In prav zato sprašujem v imenu vseh nas, ki smo financirali društvo Fotopub

kdo nadzira sistem, ki ga financiramo državljani, in kdo odgovarja, če ta sistem odpove?

V javnosti so se pojavile resne navedbe o dogajanju, povezanem s Fotopubom. Dušan Smodej je podal tudi obtožbe na račun posameznikov, ki jih ti zanikajo. O kazenski odgovornosti morajo odločati pristojni organi na podlagi dokazov in država ima tudi svojo institucionalno odgovornost.

Zato od vlade ne pričakujem še enega političnega pojasnila, ampak konkretne ukrepe, odgovorne organe in roke.

PREGLED JAVNEGA FINANCIRANJA – V 60 DNEH

Ministrstvo za kulturo naj v 60 dneh objavi celovit pregled javnih sredstev, ki so bila v relevantnem obdobju dodeljena organizacijam in projektom, povezanim s Fotopubom oziroma njegovimi programi.

Objavljeno naj bo:

– kdo je sredstva prejel,

– za katere programe,

– v kakšni višini,

– po katerih razpisnih merilih,

– kdo je odločal,

– in ali so bile pogodbene obveznosti izpolnjene.

Javni denar zahteva javno sledljivost.

PREGLED NADZORA – V 60 DNEH

Ministrstvo za kulturo naj v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi preveri, ali so bili izvedeni vsi predpisani nadzori nad porabo javnih sredstev in izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti.

Če obstajajo razlogi za finančni ali revizijski pregled, naj se vanj vključijo pristojni nadzorni organi, vključno z Računskim sodiščem Republike Slovenije v okviru njegovih pristojnosti.

Rezultat naj bo javno objavljen.

PREVERJANJE MOREBITNIH KRŠITEV – BREZ POLITIČNEGA VMEŠAVANJA

Če obstajajo konkretni sumi kaznivih dejanj, naj zadeve obravnavajo policija, državno tožilstvo in sodišča v okviru svojih zakonskih pristojnosti.

Vlada naj pri tem ne prejudicira krivde in ne posega v neodvisnost postopkov.

Njena naloga je zagotoviti, da imajo pristojni organi pogoje za učinkovito delo.

ZAŠČITA PRIJAVITELJEV – V 30 DNEH

Ministrstvo za kulturo naj v 30 dneh predstavi, kateri mehanizmi so na voljo zaposlenim, sodelavcem in drugim osebam v kulturnih organizacijah za varno prijavo nepravilnosti.

Če so mehanizmi nezadostni, naj ministrstvo predlaga njihove izboljšave.

Nihče ne bi smel biti prisiljen izbirati med molkom in tveganjem povračilnih ukrepov.

NOVI STANDARDI ZA JAVNO FINANCIRANJE – V 6 MESECIH

Vlada oziroma Ministrstvo za kulturo naj v šestih mesecih pripravi predlog jasnejših standardov za organizacije, ki prejemajo javna sredstva.

Ti naj vključujejo najmanj:

– postopke za prijavo nepravilnosti,

– zaščito prijaviteljev,

– pravila glede varnega delovnega in ustvarjalnega okolja,

– odgovorne osebe za obravnavo prijav,

– dokumentiranje ukrepanja,

– in jasne posledice ob ugotovljenih kršitvah pogodbenih obveznosti.

JAVNO POROČILO – NAJMANJ ENKRAT LETNO

Ministrstvo za kulturo naj enkrat letno objavi poročilo o nadzoru nad javnim financiranjem kulturnih organizacij.

Državljani imamo pravico vedeti:

kam gre denar, pod kakšnimi pogoji gre tja in kaj se zgodi, če pogoji niso izpolnjeni.

Ne zahtevam političnega linča. Ne zahtevam sodb brez dokazov.

Ne zahtevam, da vlada nadomesti policijo, tožilstvo ali sodišča.

Zahtevam pa, da država – Vlada opravi svojo nalogo.

Javni denar zahteva javno odgovornost.

Če so bile kršene pravice ali zakoni, naj ukrepajo pristojni organi.

Če so institucije ravnale pravilno, naj to pojasnijo.

Če niso, naj se ugotovi, zakaj.

In če so pravila pomanjkljiva, naj se spremenijo.

To ni napad na kulturo. To je vprašanje zaupanja v institucije.

Zato pričakujem od vlade jasen rok in javno objavljen rezultat.

Kajti moj denar je resničen. Moji davki so resnični.

Zato pričakujem, da je resnična tudi odgovornost države.

S spoštovanjem, Tone Kuzma