ZgodoVikend v znamenju 20-letnice Parka vojaške zgodovine

Piše: STA; P.J.

V Parku vojaške zgodovine Pivka, ki letos praznuje 20 let delovanja, je danes potekal osrednji dan ZgodoVikenda. Obiskovalci so si lahko ogledali vojaška vozila in opremo ter letalsko in druge dinamične predstavitve. Dogodka se je udeležil tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

Obiskovalci so si lahko ogledali različne zmogljivosti Slovenske vojske, med drugim vozila Svarun, Valuk in Perun, specialno oklepno vozilo za zaščito pred minami, tank M-84, 155-milimetrsko havbico, vojaško nujno reševalno vozilo in vozilo Hummer. Program sta obogatili tudi letalska predstavitev z letalom Pilatus PC-9M in dinamična predstavitev specializirane enote vojaške policije.

ZgodoVikend obiskovalcem omogoča, da zgodovino in vse, kar je povezano z varnostjo naše države, doživijo nekoliko drugače – od blizu in v živo, so sporočili z ministrstva za obrambo. Kot so dodali, so ključni del Slovenske vojske njeni pripadniki, kajti še tako sodoben oklepnik ali helikopter sam po sebi ne naredi ničesar. “Za vsem so naši vojakinje in vojaki – njihovo znanje, usposobljenost ter predvsem dobra ekipa,” so zapisali.

Svoje znanje so predstavili tudi gasilci, vodniki reševalnih psov, gorski reševalci in drugi, ki skrbijo za varnost.

Mladi obiskovalci so na informativni stojnici postanivojak.si lahko pobliže spoznali delo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske ter različne možnosti vključevanja – od zaposlitve in prostovoljnega služenja vojaškega roka do sodelovanja na vojaških taborih in pridobitve štipendij za srednje- in visokošolsko izobraževanje.

Letošnji ZgodoVikend je bil obenem priložnost za pogled na dve desetletji razvoja Parka vojaške zgodovine. Ta je od odprtja prvega paviljona s tankovsko-artilerijsko zbirko leta 2006 zrasel v obsežen muzejski kompleks in prepoznavno muzejsko institucijo, ki pomembno prispeva k ohranjanju vojaške in širše slovenske zgodovinske dediščine, so še zapisali na ministrstvu za obrambo.