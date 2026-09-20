Ministrica Lep Šimenko in minister Kajzer ob 110. obletnici cerkve sv. Cirila obiskala slovensko skupnost v New Yorku

Piše: STA; P. J.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve sv. Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve.

Za glasbeno vzdušje v dvorani, ki jo je krasila razstava slik umetnice Eve Petrič, sta z izvedbo Lastovke in drugih pesmi poskrbela pevka Ana Karneža in glasbenik Igor Lumpret.

Ministrica je zbranim predstavila svoj obisk pri Slovencih v ZDA, ki ga je pred več kot tednom dni začela v San Franciscu, nadaljevala pa v Wisconsinu, Illinoisu, Ohiu, Pensilvaniji in nazadnje New Yorku.

V nagovoru je med drugim dejala, da je za ohranjanje slovenske kulture in zavesti v tujini potrebno vključevati čim več mladih, izrazila je zadovoljstvo, da se jih je tudi v New Yorku zbralo veliko. Poudarila je tudi pomen gospodarskega sodelovanja in ocenila, da je na tem področju še veliko neizkoriščenih potencialov. Vlada je po njenih besedah že okrepila sodelovanje in ga namerava tudi v prihodnje.

“Možnosti za sodelovanje je res veliko in v vladi imamo ljudi, ki se zavedajo pomena Slovenstva,” je dejala in poudarila tudi pomen dobrega informiranja.

🇸🇮🇺🇸 Slovenstvo v New Yorku ni le zgodba tradicije in preteklosti, ampak tudi današnjih ljudi, novih povezav, idej in prihodnjih generacij. Minister @TKajzer se je takoj po prihodu v 🇺🇸 srečal s predstavniki slovenske skupnosti v New Yorku ter poudaril pomen ohranjanja slovenske… pic.twitter.com/LutZji79RN — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) September 20, 2026

Navzoče sta pozdravila ob tem pozdravila zunanji minister Kajzer in veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič. Oba se bosta danes udeležila slovesne maše in sprejema v newyorškem Athletic Clubu ob 110. obletnici cerkve sv. Cirila, ki pod vodstvom slovenskih frančiškanov že več kot stoletja služi kot steber slovenske skupnosti v New Yorku.

Tako ministra kot veleposlanik so posebej izpostavili vlogo patra Martina Krizologa, ki vodi cerkev od slovenske osamosvojitve in je poskrbel za njeno obnovo leta 1997.

Pred odprtjem cerkve so slovenski priseljenci v New Yorku v predelu East Village na Manhattnu obiskovali nemško cerkev, nakar so si zaradi številčnosti zagotovili lasten prostor za bogoslužje, druženje in kulturne dejavnosti. V zadnjih desetletjih se je obisk cerkve sicer zmanjšal, a se v zadnjem času zopet povečuje, predvsem po zaslugi mladih, ki se udeležujejo vse večjega števila kulturnih in družabnih prireditev v organizaciji Ane Grošelj in drugih.

Današnjo slovesno mašo bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Poleg ministrov in veleposlanika se je bo udeležila tudi vršilka dolžnosti veleposlanice pri ZN Nataša Šebenik.

Odkar v New Yorku več ni banke LBS in generalnega konzulata, je cerkev sv. Cirila ostal edini prostor za druženja in prireditve, tako verske kot laične. V četrtek bo denimo tam potekal sprejem za slovensko delegacijo na 81. zasedanju Generalne skupščine ZN pod vodstvom premierja Janeza Janše, ki jo organizira veleposlaništvo v Washingtonu.

🇸🇮🇺🇸 Slovenstvo v New Yorku ni le zgodba tradicije in preteklosti, ampak tudi današnjih ljudi, novih povezav, idej in prihodnjih generacij. Minister @TKajzer se je takoj po prihodu v 🇺🇸 srečal s predstavniki slovenske skupnosti v New Yorku ter poudaril pomen ohranjanja slovenske… pic.twitter.com/LutZji79RN — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) September 20, 2026

Prihodnost cerkve medtem ostaja nejasna, saj za zdaj kaže, da Krizolog ne bo imel frančiškanskega naslednika. To pomeni, da bo cerkev padla pod pristojnost newyorške nadškofije, ki verjetno ne bo imela interesa za njeno ohranitev.

“Najpomembnejše vprašanje ni samo, ali bomo ohranili stavbo. Vprašanje je, ali bomo ohranili skupnost. Če bodo ljudje čutili, da je to njihov dom in da so tukaj dobrodošli, potem ima sv. Ciril prihodnost. Seveda pa pri tem delu potrebujemo razumevanje in podporo Slovenske cerkve in države,” je dejal pater.