Mnogi so prepričani, da je tranzicijska levica na volitvah goljufala

Po razglasitvi prvih neuradnih rezultatov državnozborskih volitev so se v javnosti namnožila sporočila, da volitve niso potekale povsem po pravilih. Nekateri pravijo, da niso prejeli glasovnic, drugi opozarjajo na nenavadno delovanje spletne strani Državne volilne komisije. Že včeraj zvečer in še pred začetkom predčasnega glasovanja pa je SDS opozarjala na možnost zlorab zaradi nezakonito organiziranih volišč.

Precejšen delež volilnih upravičencev opozarja na nenavadne rezultate na spletni strani Državne volilne komisije, ki so se ohranili tudi v ponedeljek. Denimo, v volilni enoti Novo mesto je Svoboda prejela 41.286 glasov, SDS pa 43.858 glasov. Kljub temu je SDS prejela 4 mandate, Svoboda pa 5.

“Ne gre za trivialno napako, ampak resen incident,” je zapisal spletni uporabnik z nadimkom Dark Peter, zraven pa priložil sliko rezultatov v omenjeni volilni enoti. Druga spletna uporabnica pa je dopisala: “Očitno pri DVK ne štima prav nič.”

Spletni uporabniki so poročali tudi o tem, da številni volivci v tujini niso prejeli glasovnic. Tako piše argentinska Slovenka: “Velika večina ni dobila glasovnic (naša družina nobeden), torej smo šli glasovat na veleposlaništvo, kdor živi v okolici seveda. Ko smo vprašali kontrolo v stavbi, ali je prišlo veliko volilcev, je rekel, da ja, in potem policaj v nadstropju enako.”

Podobno se je dogajalo v Čilu. “Tako. Zdaj je dokončno. Čile je predaleč, da bi lahko sodelovali na volitvah. Pošta z glasovnico do danes ni prispela,” je zapisala spletna uporabnica.

Nenavadne stvari pa so se očitno dogajale tudi na slovenskih voliščih. Spletni uporabnik z nadimkom PeinJos piše: “Sodelavka je povedala, da je njen oče šel glasovat, pa mu niso pustili, ker je bil že podpisan. Škoda samo, da ni naredil cirkusa. Mene bi štirje morali nesti ven.”

Spletna uporabnica Polonca Sokol pa piše v odgovoru: “Torej, on je že bil podpisan, ene se po fb hvalijo, da imajo dve glasovnici in z obema volijo Svobodo, v tujini pa niso prejeli glasovnic. Bravo, Igor Zorčič!”

“Kako je sploh mogoče, da se zgodi nezakonito volišče v Stožicah? Kako je mogoče, da je prišlo do sesutja sistema Državne volilne komisije? Pa saj ne izvajajo prvič volitev!? Kako je mogoče, da 10.571 ljudi pride na volišča, njihove glasovnice pa razglasijo za neveljavne,” se je vprašala ena od spletnih uporabnic.

Nekateri pa so prepričani, da je prišlo do orkestrirane volilne kraje oz. “prikritega digitalnega ustavnega udara”.

Ponovno štetje glasovnic v interesu vseh političnih strank

Glede na obseg javnosti, ki ni prepričan o avtentičnosti rezultata, bi bilo modro, da se izvede ponovno štetje glasovnic. Če ne zaradi drugega, da se pomirijo politični duhovi v državi. Predvsem pa zaradi tega, da se preveri, ali je proces demokratičnih volitev v Sloveniji še nedotaknjen in ali so incidenti, o katerih govorijo spletni uporabniki, resnično zgolj to – in ne sistematičen način izkrivljanja demokratične volje ljudstva.

“Po mojem mnenju mora biti razjasnitev najmanjšega dvoma pri štetju glasov v interesu vseh političnih akterjev in tudi vseh državljanov, da ne uničimo zaupanja še v ta – doslej relativno dobro delujoč – instrument demokracije,” je zapisal politolog Miro Haček.

Predvsem pa bi bilo smiselno, da se pride do dna vprašanju nezakonitih volišč, ki so bila organizirana zunaj volilnih okrajev, kar pa je v neposrednem nasprotju z zakonom o volitvah v državni zbor.