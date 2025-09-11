Kirkov umor je sprožil številne ogorčene odzive; Trump: Ta napad je napad na vse nas!

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

V sredo, 10. septembra 2025, je ameriško konzervativno gibanje utrpelo neizmerno izgubo. Charlie Kirk, soustanovitelj in vodja organizacije Turning Point USA, je bil ustreljen med govorom na dogodku “Prove Me Wrong” na univerzi Utah Valley University. Kljub prizadevanjem zdravnikov je 31-letni aktivist kasneje podlegel poškodbam.

Atentat, ki ga preiskujejo kot politično motivirano nasilje, je sprožil val ogorčenja in žalosti. Lov na strelca, opisanega kot osebo v temnih oblačilih, ki je streljala z daljave – morda celo s strehe – še vedno poteka, ameriški predsednik Donald Trump pa je v izjavi za javnost poudaril, da je bil napad na Charlieja Kirka “napad na Ameriko” in da bodo kaznovani vsi, ki so pri tej grozoti sodelovali.

Ameriška vlada je hitro obsodila atentat kot napad na svobodo govora. Direktor FBI Kash Patel je v izjavi poudaril, da bo preiskava temeljita, medtem ko je državni sekretar Marco Rubio pozval k nacionalni enotnosti proti radikalizmu. Bela hiša je obljubila polno podporo družini in organizaciji Turning Point USA, medtem ko se razpravlja o zaostritvi varnostnih ukrepov za tovrstne dogodke. Ta tragedija je opomnik, kako levičarski ekstremizem ogroža temelje ameriške demokracije.

Izjava predsednika Donalda Trumpa

Predsednik Donald Trump, ki je Kirka opisoval kot tesnega zaveznika in “velikega Američana“, je v neposredni izjavi iz Ovalne pisarne izrazil globoko žalost in jezo. “To je velika izguba za našo državo. Charlie je bil borec za naše vrednote in ta napad je napad na vse nas,” je dejal Trump za kamero za Resolute Desk. Poudaril je, da bo atentat le okrepil konzervativno gibanje, in pozval k pravici za Kirka.

Trump je ob njegovi smrti odredil, da se vse ameriške zastave spustijo na pol droga do nedelje zvečer v čast “resnično velikemu ameriškemu domoljubu“, kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Konzervativni krogi so enotni v žalovanju in obsodbi. Podkaster Matt Walsh je izrazil globoko žalost in jezo, rekoč: “Vse, kar je Charlie kdaj naredil, je bilo imeti pogovore z ljudmi. Ni žalil nikogar. Podajal je argumente. Razpravljal je. Ni bil ekstremist na noben način. Vsi, ki so Charlieja poznali osebno, so ga imeli radi. Takšen tip je bil. In vseeno so ga ubili. Sem besen in strt v enaki meri.” V drugem zapisu je dodal: “Charlie je bil najbolj pogumen in učinkovit kulturni bojevnik v državi. Zdaj se moramo boriti še močneje kot kdaj koli. Biti še bolj drzni in pogumni. Naj to postane prelomnica.”

Ben Shapiro je delil osebne spomine: “Kot vsi vi, sem popolnoma osupel, strt in bolan v duši danes. Nepredstavljivo je pisati te besede. Charlieja Kirka sem spoznal, ko je bil star 18 let, mladenič tako željan in odločen, da sem se takoj obrnil k prijatelju in rekel: ‘Ta fant bo nekega dne vodja RNC.’ Charlie je postal še večji in pomembnejši od tega.”

Neodvisni novinar Tony Robinson je delil videoposnetek in ob njem zapisal: “Charlie Kirk je dal glas vsem, dal je vsem priložnost, da spregovorijo, odprte razprave, vse ideje, vse rase, religije, dobrodošli. Bil je eden dobrih fantov. In vseeno so ga ustrelili. Resnično zlo.”

Organizacija Turning Point USA, katere soustanovitelj je bil, je izdala uradno izjavo: “S težkim srcem potrjujemo, da je Charles James Kirk umorjen z izstrelkom med dogodkom Turning Point USA ‘The American Comeback Tour’ na univerzi Utah Valley 10. septembra 2025. Naj ga sprejmejo usmiljeni roki našega ljubečega Odrešenika, ki je trpel in umrl za Charlieja. Prosimo, da vsi ohranite njegovo družino in ljubljene v svojih molitvah. Prosimo, da spoštujete njihovo zasebnost in dostojanstvo v tem času.“

Podpredsednik JD Vance je pozval k molitvi: “Molite za Charlieja Kirka, resnično dobrega fanta in mladega očeta.” V drugem zapisu je poudaril Kirkovo odprtost: “Če dejansko gledate Charliejeve dogodke – v nasprotju z lažnimi povzetki – so eden redkih krajev z odprtim in poštenim dialogom med levo in desno. Odgovoril bi na vsako vprašanje in govoril z vsakim.”

Ti odzivi kažejo na globoko razočaranje, ki so ga izrazili tudi številni ostali ljudje, katerih src se je dotaknil. Spodnji zapis je le eden od mnogih: “Charlie Kirk mi je spremenil življenje. Oktobra 2018 sem se udeležil vrha mladih črnskih voditeljev organizacije Turning Point USA. Takrat sem bil star 14 let, vendar mi je Charlie rekel, da ni pomembno, kako mlad sem, da se lahko v tem gibanju borim ob njegovi strani. Od takrat naprej sem se vsako leto udeleževal vseh konferenc Turning Point. Od leta 2018 do 2025 sem odraščal v tem gibanju. Zaradi navdiha Charlieja Kirka in njegove organizacije sem postal oseba, kakršna sem danes. Brez njega ne bom nikoli več enak in tudi ta država ne bo nikoli več enaka. Bil je mož, oče, božji mož in vizionar za naš narod.”

Podrobnosti tragičnega dogodka

Kirk je bil na odru, ko je odgovarjal na vprašanja študentov, ko ga je zadela krogla v vrat. Posnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, so prikazovali kaos na prizorišču, kjer so udeleženci poskušali pomagati ranjenemu voditelju. Po navedbah prič je strelec deloval iz oddaljenega položaja, kar spominja na pretekle atentate na vidne politične figure. Utaški uradniki so potrdili, da je strelec še vedno na begu, preiskavo pa vodi FBI pod vodstvom direktorja Patela.

Podatki o strelcu so trenutno omejeni, saj je preiskava še v teku in strelec ostaja na begu. Po poročanju virov je napadalec opisan kot oseba v temnih oblačilih, izvedel je strel z daljave, verjetno s strehe stavbe, oddaljene približno 200 metrov od odra, kjer je Kirk govoril. Ameriška policija in FBI, ki vodita preiskavo, sta sprva aretirala dva osumljenca, a sta bila oba izpuščena, saj povezave z napadom niso bile potrjene. Preiskovalci so dogodek označili za “usmerjen napad”, kar nakazuje na politično motivacijo, vendar konkretnih informacij o identiteti strelca ali njegovih motivih še niso razkrili. Oblasti nadaljujejo intenzivno iskanje, pri čemer se osredotočajo na forenzične dokaze in morebitne posnetke varnostnih kamer z območja.