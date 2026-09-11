Dežman o nespodobnostih poslanca Svobode: Blati poklic zgodovinarja in sramoti lastno človeško moralo

Piše: A. S. (Nova24tv)

Dr. Dežman je mnenja, da ima dr. Premk kar nekaj težav: “Menim, da živi v nekakšnih fantazijah, saj razumen in trezen človek pač ne bi mogel dajati tovrstnih izjav”.

Poslanec Svobode in zgodovinar Martin Premk je pred dnevi znova namigoval, da zgodba očeta premierja Janeza Janše o tem kako je preživel povojne poboje v Kočevskem rogu, ne drži. Premk je namreč na razpravi v Državnem zboru pripomnil: “Mimogrede, a ni zanimivo, da se gospod Janša niti ne spomni, iz katerega brezna mu je domnevno pobegnil oče.”

Janša je očetovo zgodbo predstavil že v knjigi Okopi, objavljeni leta 1994, pozneje pa tudi javno na spominskih slovesnostih. Podrobnejši opis dogodka izhaja tudi iz pričevanja Janševega očeta iz leta 1993, ki je bilo pozneje objavljeno. Po tem pričevanju je bil zvezan z drugimi ljudmi in skupaj z njimi padel v jamo. Krogla ga ni zadela, nato pa se je iz brezna uspel rešiti. Ker pa ne gre za prvi tovrsten primer Premkovih trditev, smo glede tega povprašali tudi zgodovinarja Jožeta Dežmana.

Premkovo neumno natolcevanje

Dežman je mnenja, da ima Premk kar nekaj težav, obenem pa upa, da slednje niso povezane s prekomernim uživanjem alkohola ali podobnih substanc: “Kolega Premk ima kar nekaj težav. Menim, da živi v nekakšnih fantazijah, saj razumen in trezen človek pač ne bi mogel dajati tovrstnih izjav,” nam je povedal Dežman in obenem izpostavil: “Zgodovina očeta Janeza Janše je dobro znana. Se pravi, njegova izjava je bila, mislim, da prvič objavljena v Družini. Tudi sam sem v svojem dokumentarcu o Macesnovi Gorici predvajal njegovo posneto izjavo. Razmeroma znano je, da je rešenec iz brezna. Zato je to Premkovo natolcevanje neumno.”

Ob tem pa Dežman opozarja tudi, da bi moral Premk kot član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije najprej počistiti pod svojim pragom in se namesto z Janševim očetom raje ukvarjati z vprašanjem, kje vse so razmetane kosti njihovih mrtvih, torej partizanov: “Predlagal bi mu, da začne s Svetim Urhom. Nihče pravzaprav ne ve, kdo je tam pokopan. Zatem lahko pregleda pokopališče borcev in talcev na Žalah in obišče tudi Cvibelj nad Žužemberkom, kjer je več kot tisoč pokopanih pa jih je manj kot tristo znanih.” To so realne težave gospoda Premka, pravi Dežman, in dodaja: “Njegovo poniglavo in nespodobno norčevanje nikamor ne pelje. Bi pa bil skrajni čas, da se začne ukvarjati dejansko s to sramoto, ki jo je prejšnji režim pustil v svetu mrtvih med svojimi.”

Zgodba Janševega očeta je znana

Ker pa je Premk očital premierju, da pravzaprav ne ve iz katere jame naj bi njegov oče pobegnil, smo tudi o tem povprašali Dežmana, ki priporoča ogled njegovega dokumentarnega filma 3450 – bratomor v Jami pod Macesnovo gorico, kjer je vključen tudi posnetek pričevanja Janeza Janše starejšega. “To si oglejte in vam bo vse jasno”, svetuje dr. Dežman, obenem pa izpostavlja: “Zapisnik zaslišanja Janševega očeta, ko se je znašel v Šentvidu in je bil potem izpuščen domov, se nahaja v arhivu Republike Slovenije. Zgodba Janeza Janše starejšega je pravzaprav precej zanimiva. Bil je pri domobrancih, a je bil zaradi nekih težav poslan v koncentracijsko taborišče Dachau. Zatem je bil vrnjen v Slovenijo, kjer se je z domobranci odpravil v Šentvid. Bil je v zadnji skupini, ki naj bi umrla v breznu pod Macesnovo gorico. Od tam je pobegnil, bil ujet, in nenazadnje izpuščen. To je vse.”

Glede tega, ali so izjave Premka zrele za sodni pregon zaradi klevetanja, pa Dežman meni, da to ni potrebno: “Mislim, da je Premkovo izzivanje in sramotenje lastne človeške morale in poklica zgodovinarja najlepši pogreb zanj.”