Žan Mahnič: »Kot je razvidno iz sestanka vladajoče koalicije, so začeli pri najšibkejšem členu – Sloveniji«

Žan Mahnič, poslanec SDS:

»NATO se je na varnostne grožnje na nedavnem vrhu v Haagu odločno odzval z odločitvijo o znatnem povišanju obrambnih izdatkov. Ruski zunanji minister Lavrov je napovedal, da to pomeni konec zavezništva. Vemo, da Lavrov ni politik, ki bi dajal izjave kar v en dan. To lahko pomeni samo to, da bodo odslej Rusi porabili še več rubljev ali bitcoinov, da podkupijo h korupciji in kolaboraciji nagnjene zahodne politike in stranke in da bodo porabili vsak in slednji kompromat, da usmerijo delovanje posameznikov, nevladnih organizacij in skupin v razbijanje enotnosti, solidarnosti in kohezije zveze Nato. Kot je razvidno iz sestanka vladajoče koalicije @vladaRS, so začeli pri najšibkejšem členu – Sloveniji. Kakšno ceno bomo plačali za takšne slabe in kolaborantske odločitve, si težko predstavljamo. Kredibilnosti tako ali tako nimamo več. Sledijo pa zagotovo ukrepi in ti nas bodo drago stali.«

Vir: X