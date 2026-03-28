Žan Mahnič: Cel mandat je izključeval, zdaj bi rad gradil vlado narodne enotnosti

Žan Mahnič, poslanec SDS:

»Cel mandat je izključeval, politične nasprotnike zmerjal s fašisti in nad njih pošiljal svojo režimsko policijo, medtem ko je sam prijateljeval s kriminalci in 10 % provizijskimi lopovi.

Zdaj bi rad gradil vlado narodne enotnosti. Vlado akcijskega programa. Vlado, ki bi Slovenijo združevala, medtem ko sam še naprej deli. Glede na vse košarice, ki jih je že dobil in jih še bo, pa bo kmalu ugotovil, da mu je politično odzvonilo. Tako kot karakterno in sicer njegovi kopiji Urški Klakočar Zupančič.

Na koncu pa mu bosta ostala samo še njegova kraljica in Joško iz Sove.«

