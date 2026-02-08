e-Demokracija
Urška Bačovnik Janša: »Film prikaže Melanio kot izjemno osebo, kar v resnici tudi je«

Izjava dneva
Urška Bačovnik Janša (foto: Polona Avanzo)

Urška Bačovnik Janša, zdravnica in žena predsednika SDS Janeza Janše, si je ogledala film Melania; slovenske premiere se je udeležila s prijateljicami, med katerimi je bila tudi zdravnica Marjeta Zorc, ki družino Trump pozna osebno.

Vir: Žurnal24.si

