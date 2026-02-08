Urška Bačovnik Janša: »Film prikaže Melanio kot izjemno osebo, kar v resnici tudi je«

Urška Bačovnik Janša, zdravnica in žena predsednika SDS Janeza Janše, si je ogledala film Melania; slovenske premiere se je udeležila s prijateljicami, med katerimi je bila tudi zdravnica Marjeta Zorc, ki družino Trump pozna osebno.

»Dokumentarni film prikaže Melanio kot izjemno osebo, kar v resnici tudi je. Navdušila me je njena spontanost, lepota in dostojanstvo, ki ga izžareva skozi celoten film. V filmu vlogo prve dame Amerike prikaže veličastno, kar je brez dvoma odraz njene osebnosti. Razkrije nam svojo nežno plat, da bi kljub kompleksnosti pričakovanj in kritik, ki jih ta vloga prinaša, lahko pomagala otrokom in vsem, ki se jim godijo krivice. /…/ Zelo me je ganila njena čustvena pripoved o mami Amaliji, ki sem jo pred leti osebno spoznala. Gospa Amalija je bila resnično nekaj posebnega, zelo mila, lepa, topla oseba. Melania v filmu me povsem spominja nanjo. Njena življenjska zgodba je res izjemna.«