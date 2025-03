Tanja Dominko: Pod to vlado je sodelovanje z opozicijo očitno prepovedano

Tanja Dominko, novinarka Radia Ognjišče:

“Sama se čudim, kdaj smo prišli tako daleč, da je beseda sodelovanje postala prepovedana. Kje se je zalomilo? Če smo v preteklosti še imeli vlade, ki so bile vsaj malo pisane, tako Drnovškova kot Janševa, pa je zadnja izkušnja pokazala, da enobarvnost ne prinese koristi za družbo. Pogovori so potrebni, kompromisi prav tako, saj to vendarle zaznavamo pri svojem delu tudi vsi mi. Saj naši delovni kolektivi niso enobarvni, pa ustvarjajo. Saj naše družine tudi niso vse enako misleče, pa sobivamo in se imamo radi. In ustvarjamo. Odprtost za mnenje drugega je potrebna, v politiki morda še bolj kot kje drugje. Tako pa tudi v medijih ves čas poslušamo pro et contra, namesto da bi naša omizja prinašala rezultate, rešitve in kakšno pivo ali kavo s konstruktivnim dialogom po koncu oddaje.”

Vir: Radio Ognjišče