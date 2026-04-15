Tanja Dominko: Ne predstavljam si Goloba v (konstruktivni) opoziciji

Izjava dneva
Tanja Dominko (foto: Izidor Šček / spletna stran Radia Ognjišče)

Tanja Dominko, novinarka Radio Ognjišče:

“Polen ne bo manjkalo, to nam je jasno. Golob pa bo svojo zamero kuhal še kar nekaj časa. Da bi bil del konstruktivne opozicije, si preprosto ne predstavljam. Čeprav poslanska plača ni tako majhna, (po zadnji reformi je še malo večja), pa je vseeno bolj mamljiva služba v gospodarstvu. Če bi bil tako dober menedžer, kot se je hvalil, mu ponudb ne bi manjkalo. Le za táko v podjetju, ki je v državni lasti, se bo moral verjetno obrisati pod nosom. Spet.”

Vir: Radio Ognjišče

