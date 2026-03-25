Martin Nahtigal: Očitno se bosta morala Logar in Stevanović najprej dogovoriti med sabo

Martin Nahtigal, komentator:

“V takem položaju sta dva akterja, ki držita škarje in platno. Ne zato, ker bi bila največja, ampak ker sta “ključ”. Logar in Stevanović. In to je trenutek, ko se morata, če želita dokazati, da sta res politična projekta in ne samo kampanjski izdelek, obnašati kot paket.

Če bi imel možnost svetovati, bi jima povedal preprosto: najprej se uskladita med seboj. Najprej se dogovorita, kaj sta sploh in kam gresta. In šele potem nastopita do obeh blokov z enim sporočilom. Ne kot dva posameznika, ki se bosta vsak zase pustila kupiti s kosom vpliva, ampak kot blok, ki prodaja stabilnost. To je edini način, da ne postaneta ujetnika logike “najmanjših možnih poražencev”, ki se v Sloveniji vedno znova preoblikuje v “najdražje možne koalicijske partnerje”.

Tu je pa bistveno vprašanje: ali sta pripravljena ostati zvesta temu, s čimer sta kandidirala. Ker če sta, je izbira v resnici precej omejena. Ne moreš kandidirati na protikorupcijski platformi in potem držati lestve Golobu. Ne moreš kandidirati na antimigracijski, propodjetniški platformi in iti v vlado z Levico. To ni “kompromis”. To je samorazgradnja. In če se sam razgradiš, te sistem ne bo nagradil. Sistem te bo uporabil.”

