Martin Nahtigal: To, da žena premirja lahko piše kolumno pri mediju, ki posluje z državo, bi bila v vsaki normalni demokratični državi prvovrstna afera

Izjava dneva
Martin Nahtigal (foto: Daniel Novakovič / STA)

Martin Nahtigal, urednik Slovenskega časa:

»Da to ne diši po protiuslugi, se lahko sprenevedamo kar nekaj časa, ampak na koncu ne moremo mimo dejstva, da bi se v normalni državi temu takoj posvetili protikorupcijska komisija in ostali za to zadolženi preiskovalni organi. Da zdaj tudi uradno žena premirja lahko piše kolumno pri mediju, ki posluje z državo, bi bila v vsaki normalni demokratični državi prvovrstna afera. Je pa pač to Slovenija in tukaj očitno pravila veljajo samo za nekatere.«

Vir: Radio Ognjišče

