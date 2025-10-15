Manca Hribar: Ne bom več pustila, da se moje vrednote teptajo

Manca Hribar, komentatorka:

“Nekje na poti v tako imenovano civilizirano družbo smo pustili, da nas označijo za nestrpne, nazadnjaške in prismuknjene. In mi smo to kar sprejeli, ponotranjili in s tem živeli. Leta, celo desetletja.

Zato ne bom več tiho. Ne bom več pustila, da se moje vrednote teptajo. Ne bom se več skrivala za izgovorom da »modri molčijo.« In ne bom pustila, da se me označuje za nestrpno, nazadnjaško ali prismuknjeno. Ob tem bom spoštljiva, a vztrajna. Ker je dovolj. Ker želim, da moji otroci živijo bolj svobodno, kot živi kristjan danes. Zdi se, da je danes skoraj vse bolj dopustno, kot živeti v veri v Jezusa Kristusa. Čudni časi.”

Vir: Radio Ognjišče