Mag. Božo Rustja: Še srbska javna TV ni tako servilna kot naša RTV Slovenija

Mag. Božo Rustja, teolog, urednik, publicist:

“Na Miklavžev večer me je spet premagala skušnjava in sem gledal njen Dnevnik. Po vsaki novici je na koncu podal svoj komentar predsednik vlade Robert Golob. 10. decembra je vajo v nekoliko skromnejši obliki ponovila POP TV. Lep pouk.

Vse, kar se zgodi pri nas in po svetu, morate gledati v luči velikega vodje, ki mu je nacionalka prisegla zvestobo. Imam še eno skušnjavo. Včasih gledam dnevnik srbske televizije. Tudi ta velikokrat da prostor predsedniku Vučiću. Toda take servilnosti, kot si jo privošči slovenska televizija, si niti srbska ne!”

Vir: Radio Ognjišče