Mag. Božo Rustja: Predsednica republike hoče biti avtoriteta v besedah, a ji manjka dejanj, ki bi to potrjevala

Mag. Božo Rustja, urednik revije Ognjišče:

“Ob vseh govorih predsednice republike imam občutek, da gre za igranje. Da sicer tekoče govori – ne pozabimo, da je nekaj časa delala na televiziji – a so njene besede prazne. Kajti zdi se, da eno govori, drugo misli in tretje dela. Govori tako, da je všeč tistim, ki so ji pomagali na oblast. Je lep primer človeka, ki nastopa, a nima kaj povedati. Simbol mnogih sodobnih nastopaških politikov brez vsebine. To je dokazala tudi na omenjeni državni proslavi. Ne samo da je izzivala ljudi in požela žvižge, privoščila si je tudi trditev, da davkov ne smemo demonizirati. Očitno je hotela braniti Golobovo vlado, ki nam je nabijala visoke davke. Denar, nabran z njimi, pa neodgovorno zapravljala. »Vsak pameten gospodarstvenik bo davčno optimiziral poslovanje svojega podjetja,« je predsednica komentirala očitke, da njen mož posluje tudi v davčnih oazah. S svojimi besedami je tako opravičevala sleparjenje pri plačevanju davkov ali njihovo utajo. Obenem pa pokazala, kako zlahka je moralna avtoriteta v besedah, a kako jo zmanjka v dejanjih.”

Vir: Radio Ognjišče