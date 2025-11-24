Luka Simonič: Hvala, Aleš!

Luka Simonič, predsednik SDM:
“Velik poklon si zasluži neomajni borec za življenje Aleš Primc in njegova ekipa. Iskrene čestitke za vsa soočenja ter vso energijo, ki ste jo vložili v kampanjo. Poklon do tal!”
Vir: X
