Ljubljana
ponedeljek, 24 novembra, 2025
Luka Simonič: Hvala, Aleš!

Izjava dneva
Predsednik SDM Luka Simonič (foto: SDM)

Luka Simonič, predsednik SDM:

“Velik poklon si zasluži neomajni borec za življenje Aleš Primc in njegova ekipa. Iskrene čestitke za vsa soočenja ter vso energijo, ki ste jo vložili v kampanjo. Poklon do tal!”

Vir: X

