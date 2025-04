Kardinal Giovanni Battista Re: “Dragi papež Frančišek, zdaj pa mi prosimo tebe, da moliš za nas”

Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora:

“Papež Frančišek je imel navado svoje govore in srečanja zaključiti z besedami: »Ne pozabite moliti zame!« Dragi papež Frančišek, zdaj pa mi prosimo tebe, da moliš za nas in da z nebes blagosloviš Cerkev, blagosloviš Rim, blagosloviš ves svet, kot si to storil prejšnjo nedeljo z balkona te bazilike v zadnjem objemu z vsem Božjim ljudstvom, v najboljšem primeru pa tudi s človeštvom, ki z iskrenim srcem išče resnico in visoko drži baklo upanja.”

Vir: RTVS / Radio Ognjišče