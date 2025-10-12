Jelka Godec: V času Janševe vlade so bili na RTV glasni, nosili so majice »Nikogaršnji hlapci«. Danes so ti »nikogaršnji hlapci« tiho.

Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS:

“V času Janševe vlade je Društvo novinarjev Slovenije pisarilo v Bruselj, kako da jih takratna vlada omejuje, zatira, da pada svoboda medijev …

Nosili so majice z napisom ‘Nikogaršnji HLAPCI #ZAjavnoRTV’, zborovali pred stavbo RTV in vpili, da se uničuje njihova svoboda in svoboda RTV.

Danes novinarji depolitizirane RTV, namesto da bi tekali za Golobom in od njega zahtevali izjave glede odločitev KPK in tožilstva, hodijo na izjave za javnost Golobovega odvetnika, ki jih vrže iz pisarne ob nemem spremljanju ostalih kolegov.

V videu njihova bivša kolegica (ta iste depolitizirane RTV) pove svojo zgodbo.

In ‘nikogaršnji hlapci’ so tiho.”

Jelka Godec je komentirala izjavo Nataše Markovič, ki je bila novinarka oddaje Tarča na RTVS do konca leta 2022 (zdaj je novinarka portala Preiskovalno.si). V videu na TikToku Markovičeva pove, da so njo in Barbaro Pance takrat odpustili: “Nihče ni skrival, da je to zato, ker sva poročali preveč negativno o Golobovi vladi”. Ob tem se čudi, ker “ni bilo nobenega novinarskega društva, nobenega novinarja, ki bi se postavil na najino stran /…/ Kje je gospod Jenull, gospa Nika, kje so vsi ti ljudje, tako glasni pod kakšno drugo vlado?”

Vir: Facebook/Jelka Godec